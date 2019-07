Real Madrid vs. Atletico Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights - die Übertragung des ICC 2019

Beim ICC 2019 treffen die beiden Top-Klubs Real und Atletico aus Madrid aufeinander. Goal verrät, wie die Partie live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Madrider Stadtduell im Rahmen der Sommervorbereitung 2019: und treffen in der Nacht von Freitag auf Samstag aufeinander. Anstoß im MetLife Stadium ist um 1.30 Uhr deutscher Zeit.

Real Madrid hat in der bisherigen Transferphase noch fast keinen Star abgegeben, nur um Gareth Bale ranken sich die Abgangsgerüchte. Verpflichten konnte man mit Eden Hazard dafür eine echte Bereicherung, zudem kamen Ferland Mendy, Eder Militao und Luka Jovic neu in die Mannschaft von Zinedine Zidane.

Atletico Madrid durchlebt momentan einen Umbruch: Nach den Abgängen von Antoine Griezmann (FC Barcelona) und Diego Godin (Inter Mailand) muss Diego Simeone die Rojiblancos neu aufstellen. Mit Supertalent Joao Felix wurde dieser Umbruch bereits eingeleitet, zudem kamen mit Kieran Trippier, Felipe, Marcos Llorente und Mario Hermoso weitere namhafte Kräfte ins Wanda Metropolitana.

Real Madrid vs. Atletico Madrid beim ICC 2019: Goal verrät, wie das Duell beider Mannschaften live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gibt es Infos zum Spielplan und den Highlights.

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Das ICC-Spiel auf einen Blick

Duell Real Madrid vs. Atletico Madrid Datum Samstag, 27. Juli 2019 | 1.30 Uhr Ort MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey, USA) Zuschauer 82.500 Plätze

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Das Testspiel live im TV sehen?

Der ICC 2019 wird nicht live im TV gezeigt / übertragen? Das stimmt nicht, denn die Partien des International Champions Cups kommen live im deutschen Fernsehen.

Real Madrid vs. Atletico Madrid wird in der Nacht von Freitag auf Samstag live bei Sport1 gezeigt / übertragen.

Das liegt daran, dass sich der Sender aus dem Norden Münchens die Rechte an dem Wettbewerb gesichert hat, der seit Jahren den Sommer prägt. Wer allerdings weiß, dass er um diese Zeit nicht am Fernsehbildschirm sitzen wird, für den haben wir eine Alternative parat. Denn: Real vs. Atletico wird ebenfalls in einem LIVE-STREAM übertragen. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, wie.

Real Madrid vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM ansehen

Wer sich Real Madrid vs. Atletico Madrid ebenfalls live ansehen will, der sollte am Samstag alternativ zum TV-Bildschirm auch den Laptop parat haben.

Real Madrid vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Beim Ismaninger Streamingdienst DAZN läuft der Kracher im LIVE-STREAM - wie alle anderen Spiele des ICC 2019 auch. Neben Sport1 hat somit auch ein zweiter LIVE-STREAM-Anbieter die Rechte am Wettbewerb.

Das Gute an DAZN ist, dass Ihr dort einen Gratismonat erhaltet, in dem Ihr den Service zunächst 30 Tage ohne jegliche Kosten ausprobieren könnt. Diesen Gratismonat erhält jeder Neukunde, denn ein Abonnement ist bei DAZN Voraussetzung.

Hat Euch das DAZN-Programm nach vier Wochen überzeugt, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch die DAZN-Dauerkarte, welche Euch für ein Jahr 119,99 Euro kostet.

Seit kurzem ist bekannt, dass auch ausgewählte Bundesligaspiele live im Stream auf DAZN gezeigt / übertragen werden. Zudem liefert Euch der Streamingdienst auch weiterhin die Spiele von , der und sowie die Duelle der und .

Real Madrid vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM bei Sport1 verfolgen

Real Madrid vs. Atletico Madrid wird wie im ersten Abschnitt erwähnt live im TV bei Sport1 übertragen. Da Sport1 somit die Rechte besitzt, zeigt / überträgt der Sender die Begegnung auch im LIVE-STREAM.

Den online verfügbaren 24-Stunden-Stream des Senders müsst Ihr also nur öffnen und könnt dann live mit dabei sein, wenn das Madrider Stadtderby Fahrt aufnimmt.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM. Dieser liefert Euch die gleichen Bilder wie die TV-Übertragung - mit dem gleichen Kommentator.

Die Highlights von Real Madrid vs. Atletico Madrid

Ihr habt es einfach nicht geschafft, wachzubleiben und die Begegnung Real Madrid vs. Atletico Madrid live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Kein Problem, dafür gibt es die Highlights bei DAZN.

Beim Ismaninger Sender könnt Ihr die besten Szenen des Derbys auf us-amerikanischem Boden in bester Qualität sehen, sobald Ihr wach seid.

Auch hier gilt: Ihr müsst als Kunde bei DAZN registriert sein, per Gratismonat gibt es die besten Szenen der Partie jedoch ebenfalls kostenlos zu sehen. Zu guter Letzt besteht dann auch noch die Chance, das Spiel im LIVE-TICKER zu verfolgen: Dazu geht es hier entlang.

Real Madrid und Atletico Madrid beim ICC: Der Spielplan