Real Madrid: Kabinen-Panne um Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger spielt seit Sommer bei Real Madrid. Sein Name ist aber offenbar noch nicht allen im Klub bekannt.

Vor dem Startelf-Debüt von Antonio Rüdiger bei Real Madrid haben sich die Königlichen eine Panne geleistet.

Die Madrilenen gaben via Twitter Einblicke in ihre neu gestaltete Umkleide. Dabei fiel auf: Auf dem Spind des deutschen Nationalspielers stand der Name "Rüdiguer".

Auf die Leistung des 29-Jährigen hatte dies freilich keine Auswirkungen. Rüdiger stand am Sonntag beim 4:1-Sieg von Real gegen RCD Mallorca über die volle Distanz auf dem Rasen und erzielte sogar in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 4:1.

Real Madrid bislang makellos

Zuvor war der Innenverteidiger in sechs Pflichtspielen jeweils eingewechselt worden. Rüdiger kam im Sommer vom FC Chelsea nach Madrid, sein Vertrag läuft bis 2026.

Real hat in dieser Saison bislang alle seine Pflichtspiele gewonnen. In der Liga belegt der spanische Meister mit 15 Punkten aus fünf Partien den ersten Platz vor dem FC Barcelona (13 Zähler). In der Champions League setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti zum Auftakt mit 3:0 bei Celtic Glasgow durch.