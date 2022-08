Real Madrid - Ancelotti bestätigt Asensios Wechselwunsch: "Marco schaut sich um, um zu gehen"

Real Madrid könnte mit Marco Asensio noch einen namhaften Mittelfeldspieler in diesem Transferfenster verlieren.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat die Gerüchte um einen möglichen Abschied von Marco Asensio bestätigt. Im Gespräch mit dem spanischen TV-Sender MOVISTAR+, sagte der Italiener: "Ich weiß nicht, was passiert. Bei Marco ist es ziemlich klar: Ich denke, er schaut sich um, um zu sehen, ob er gehen kann."

Ancelotti, der am Donnerstag zu Europas Trainer des Jahres gekürt wurde, erläuterte weiter: "Wenn er nicht geht, ist er ab dem 1. September zu 100 Prozent ein Spieler von Real Madrid."

Asensio mit Manchester United in Verbindung gebracht

Erst vor Kurzem wurde Asensio mit Manchester United in Verbindung gebracht. Demnach soll bereits ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro seitens der Red Devils vorbereitet werden.

Der Vertrag des spanischen Flügelspielers läuft 2023 aus, eine Vertragsverlängerung in Madrid lehnte der Spieler bisher ab. Wenn die Königlichen also noch eine Ablösesumme mit Asensio generieren wollen, wäre ein Abgang noch in diesem Transfersommer naheliegend.

2015 war der vielseitige Rechtsaußen für knapp vier Millionen Euro Ablöse von Espanyol zu Real gewechselt und hatte zunächst noch ein Jahr auf Leihbasis in Barcelona verbracht. Anschließend gewann er mit den Blancos unter anderem dreimal die Champions League. Allerdings wurde Asensio auch mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen.