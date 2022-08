Real Madrid angeblich an Nizza-Star Amine Gouiri interessiert

Findet Real Madrid noch einen Backup für Stürmerstar Karim Benzema? Offenbar schauen sich die Königlichen nun in der Ligue 1 um.

Real Madrid hat offenbar Interesse an Stürmer Amine Gouiri vom OGC Nizza. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Nach den Abgängen von Luka Jovic (nach Florenz) und Borja Mayoral (zu Getafe) würde den Königlichen eine neue Alternative zu Superstar Karim Benzema noch guttun. Gouiri wäre dabei nicht nur eine kurzfristige Option, sondern könnte möglicherweise auch langfristig als Nachfolger von Benzema aufgebaut werden.

Real Madrid könnte Amine Gouiri zunächst noch einmal an Nizza verleihen

Dem Bericht der Sport zufolge will Real in den Verhandlungen mit Nizza die ursprünglich seitens der Franzosen aufgerufene Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro noch etwas drücken. Möglich sei auch ein Modell, nach dem Gouiri zunächst noch bis Januar oder kommenden Sommer per Leihe in Nizza bleiben könnte.

Der 22-jährige Franzose kam vergangene Saison in 38 Ligue-1-Einsätzen auf zehn Tore, sein Vertrag in Nizza läuft noch bis 2024. Genau wie Benzema stammt Gouiri aus dem Nachwuchs von Olympique Lyon, im Sommer 2020 war er nach Nizza gewechselt.