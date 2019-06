Bericht: Real Madrid an Offensivspieler Alberto Soro von Real Saragossa interessiert

Real Madrid ist offenbar an einem Transfer des jungen Offensivspielers Alberto Soro interessiert. Auch die SGE und Barca sind in der Verlosung.

Der spanische Top-Klub ist wohl am 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Alberto Soro von Real Saragossa interessiert. Dies berichtet die Sporttageszeitung As.

Die Königlichen stellen demnach einen Transfer mit einer anschließenden einjährigen Leihe des Talents zurück an Saragossa in den Raum. Die Ausstiegsklausel Soros soll rund neun Millionen Euro betragen.

Alberto Soro: Auch Barcelona und zeigen Interesse

Doch der Rekordsieger der ist nicht der einzige involvierte Klub. Beide Vereine aus Barcelona und auch Eintracht Frankfurt sollen sich um Soro bemühen. Da sie jedoch, im Gegensatz zu Real nicht einer anschließenden Leihe zustimmen wollen, ist der Klub aus Spaniens Hauptstadt Favorit auf den Juniorennationalspieler.

Feliz por el debut en la Romareda!! Un sueño hecho realidad!! Seguimos trabajando!! pic.twitter.com/yKcJnHgEcR — Alberto Soro. (@AlbertoSoro) 12. August 2018

Soro ist sowohl im Mittelfeldzentrum, als auch auf den Flügeln einsetzbar. Erst im vergangenen Jahr stieg er in Saragossas Profikader auf. Dort bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit 28 Spiele in der zweiten spanischen Liga und steuerte dabei zwei Tore im Kampf um die Rückkehr in bei.

Ein Kauf mit sofortiger Leihe ist zwischen Real Madrid und Saragossa bereits ein erprobtes Modell. So wurde Innenverteidiger Jesus Vallejo nach seiner Verpflichtung im Jahr 2015 noch ein Jahr lang an den Zweitligisten ausgeliehen. Darauf folgte eine weitere Leihe an die Frankfurter Eintracht.