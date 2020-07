Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zu LaLiga

35. Spieltag in La Liga: Real Madrid empfängt Deportivo Alaves. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Endspurt in La Liga: Titelfavorit empfängt . Der Anstoß erfolgt heute (Freitag, 10. Juli) um 22 Uhr in Madrid.

Die Königlichen sind momentan Spitzenreiter in der Tabelle und haben vier Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen , am vergangenen Spieltag gewann Real mit 1:0 gegen . Der heutige Gast aus Vitoria-Gasteiz belegt Tabellenplatz 17 – auf die Abstiegsränge hat man jedoch sechs Punkte Vorsprung. Madrid geht hier selbstverständlich als Favorit in die Partie, das Hinspiel gewannen die Madrilenen mit 2:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : La Liga

: La Liga Datum : 10.07.2020

: 10.07.2020 Uhrzeit : 22 Uhr

: 22 Uhr Ort: Estadio Alfredo Di Stéfano

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Wer die spanische Liga im herkömmlichen TV-Programm sucht, wird leider nicht fündig, denn keiner der Sender hat die Übertragungsrechte für La Liga. Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat sich für diese Saison das Rechtepaket gesichert und streamt La Liga in exklusiv und in voller Länge. Was genau DAZN ist und wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN geht ab 21.45 Uhr auf Sendung, Euer Kommentator für die heutige Partie ist Jan Platte, Sascha Bigalke gibt die Expertise. DAZN gibt es als App für diverse Endgeräte als Download. Das Praktische an dem Portal ist, dass Ihr den ersten Monat geschenkt bekommt, um mal in das Angebot und Programm hineinzuschnuppern. Danach kostet der Streamingdienst monatlich 11,99 Euro oder bei Abschluss eines Jahresabos ungefähr 10 Euro im Monat.

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch kurz nach Abpfiff die Highlights oder das gesamte Spiel im Re-Live auf DAZN ansehen.

Real Madrid gegen Deportivo Alaves: DAZN überträgt im LIVE-STREAM

Ihr könnt das Spiel über verschiedene Endgeräte streamen: Über den Laptop, das Smartphone, die PlayStation oder den Smart-TV. Über die PlayStation und den Smart-TV könnt Ihr DAZN also auch über den großen Bildschirm verfolgen und somit ein echtes TV-Feeling herstellen.

Hier sind alle nötigen Links zum Download:

DAZN hat neben La Liga auch die , , und im Programm. Aber auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Darts, Motorsport oder Tennis werden bei DAZN gestreamt.



Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer gerade unterwegs ist oder zusätzliche Informationen zum Spiel braucht, der sollte den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal aufrufen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was zwischen Real und Alaves so passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um La Liga – schaut mal rein!

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind!

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Teamvergleich

Real Madrid bisher 31 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Deportivo Alaves 25 Siege 4 2 Remis 2 80 erzielte Treffer 22 942 Mio Euro Marktwert 92 Mio Euro Eden Hazard (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Fernando Pacheco (14,5 Mio. Euro)

Real Madrid gegen Deportivo Alaves heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick