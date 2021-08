Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Die Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM

Real Madrid trifft in Klagenfurt in einem Testspiel auf Milan. Alle Informationen zur TV- und LIVE-STREAM Übertragung des Spiels gibt es bei Goal

Real Madrid spielt am 8. August um 18:30 Uhr in Klagenfurt gegen die AC Mailand.

Beide Teams befinden sich noch in der Testspielphase vor der Saison und werden auch diese Partie nutzen, um noch ein paar Sachen auszuprobieren. Bei Real Madrid wird dabei der alte neue Bekannte Carlo Ancelotti wieder an der Seitenlinie stehen, der nach Stationen bei Bayern und Everton wieder nach Madrid zurückgekehrt ist. Ebenfalls dabei sein wird Real-Neuzugang David Alaba. Der ehemalige Bayern-Verteidiger wird also wahrscheinlich in seinem Heimatland Österreich zum Debüt für seinen neuen Verein kommen. Beide Teams haben zusammen übrigens die meisten Europapokale gewonnen: Madrid mit 13 Titeln an der Zahl, die AC Milan immerhin mit sieben. In den letzten Jahren war allerdings vom früher so gefürchteten AC Mailand immer weniger zu sehen. In der vergangenen Saison schaffte man es das erste Mal seit 2013, sich überhaupt für die Königsklasse zu qualifizieren.

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Die Daten des Spiels auf einen Blick

Begegnung Real Madrid vs. AC Mailand Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anstoß 8. August. - 18.30 Uhr Spielort Wörthersee-Stadion Klagenfurt (Österreich)

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Die Übertragung des Spiels im TV

Gute Nachrichten für alle, die die Partie gerne am heimischen Fernseher verfolgen wollen. Das Duell zwischen Real und der AC Milan wird im deutschen TV übertragen.

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Das Spiel bei Sport1

Der Sender Sport1 hat die Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen Madrid und Mailand und das bedeutet also, dass ihr die Partie im deutschen Free-TV verfolgen könnt. Sport1 ist frei empfangbar mit allen Fernsehgeräten, ihr braucht also keinerlei Pay-TV Konto oder Ähnliches. Fünf Minuten vor Anpfiff beginnt dort die Übertragung, und dann könnt ihr Alaba und Co. live 90 Minuten lang verfolgen.

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Wo läuft der LIVE-STREAM zu Spiel?

Wer von unterwegs zusehen möchte, oder einfach über keinen normalen Fernseher mehr verfügt, kann die Partie natürlich auch im LIVE-STREAM sehen. Dafür eröffnen sich euch sogar zwei Möglichkeiten.

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: LIVE-STREAM bei Sport1

Parallel zur TV-Übertragung bietet euch Sport1 auch einen LIVE-STREAM auf der eigenen Website an. Dieser startet genau wie die Übertragung um 18.25 Uhr und ist natürlich auch kostenlos. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät wie Smartphone, Tablet oder Laptop. Den Weg zum LIVE-STREAM findet ihr über die Sport1-Website oder ihr klickt einfach auf diesen Link.

Real Madrid vs. AC Mailand heute live: Der LIVE-STREAM bei Real Madrid TV

Real Madrid TV heißt der eigene LIVE-STREAM-Sender des spanischen Vereins. Auch dort könnt ihr das Aufeinandertreffen mit der AC Mailand verfolgen. Wer also lieber dort zusehen möchte, der findet mit folgendem Link sein Glück. Der Sender zeigt rund um die Uhr ein auf den Verein zugeschnittenes Programm mit Interviews, Talks und auch der Übertragung der Testspiele.

