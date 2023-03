Real Madrid: Abschied von Luka Modric zu Al-Nassr wohl möglich

Die Zeit von Luka Modric bei Real Madrid könnte im Sommer zu Ende gehen. Es könnte den Kroaten dann zu seinem alten Kumpel Cristiano Ronaldo ziehen.

WAS IST PASSIERT? Ein Wechsel von Luka Modric zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien ist im kommenden Sommer angeblich wahrscheinlicher als eine erneute Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Das berichtet Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real könnte dem 37 Jahre alten Kroaten zwar einen Vertrag bis 2024 vorlegen, doch sollte der Mittelfeldspieler auf einen Abschied drängen, würde man ihm dem Bericht zufolge in Madrid keine Steine in den Weg legen.

Dem Modric-Berater Marko Naletilic werden gute Kontakte zu Al-Nassr und dem dortigen Sportdirektor Goran Vucevic nachgesagt, sodass ein Transfer nach Saudi-Arabien die wahrscheinlichste Option sein soll.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Kroate wechselte 2012 für 35 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid und feierte mit dem Klub unter anderem fünf Titel in der Champions League.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt Modric auf wettbewerbsübergreifend 34 Einsätze für Real, in denen ihm fünf Tore und sechs Assists gelangen.