Real gewinnt, Xabi Alonso kann erst mal aufatmen, aber wie unsicher sind die Königlichen nur geworden!

Der kriselnde spanische Meister Real Madrid hat erneut Schwächen offenbart, die Zukunftsfragen um Trainer Xabi Alonso aber zumindest vorerst verschoben. Gegen Deportivo Alavés gelang dem Tabellenzweiten ein knappes, aber glanzloses 2:1 (1:0).

Der erste Sieg nach den Niederlagen gegen Celta Vigo und Manchester City weitet die "Schlinge um den Hals" Alonsos, von der spanische Medien zuletzt berichtet hatten, immerhin ein wenig. Bis auf Weiteres wird Alonso, der von de Fans des Erzrivalen Barcelona am Vortag verhöhnt worden war, die Königlichen weiter trainieren dürfen. 

Und doch: Gegen Alaves präsentierte sich Real über weite Strecken verunsichert wie ein Krisenteam im Abstiegskampf und nicht wie der Tabellenzweite der spanischen Primera Division. Kylian Mbappe schloss zwar nach Vorbereitung von Jude Bellingham zur Führung für Real ab (24.). Allerdings blieb Real stets wackllig. Nachdem Carlos Vicente nur Momente nach seiner Einwechslung auch Antonio Rüdiger davonlief und einen Konter abschloss (68.), verwertete Rodrygo eine Vorarbeit von Vinicius Junior zum Siegtreffer (76.). 

Weiter geht es für die Königlichen im Halbfinale der Copa del Rey gegen Drittligist CF Talavera am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und gegen den FC Sevilla am Samstag (21.00 Uhr/DAZN).

