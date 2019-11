Real-Coach Zinedine Zidane: Karim Benzema "auf einem Level mit Cristiano Ronaldo"

Nach dem Champions-League-Sieg gegen Galatasaray sprach Real-Coach Zidane über sein Team und hob vor allem Karim Benzema hervor.

Nach dem 6:0-Heimsieg gegen Galatasaray zeigte sich Real-Coach Zinedine Zidane sehr zufrieden und angetan von Angreifer Karim Benzema.

"Das, was er leistet, ist überragend. Er ist schon auf einem Level mit Cristiano Ronaldo in der Geschichte von ", lobte der Trainer der Königlichen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

In der sind die Königlichen nach der Auftaktniederlage bei PSG mittlerweile in Fahrt gekommen. "Wenn man sechs Tore schießt und keines kassiert, hat man einen guten Grund, um glücklich zu sein", so Zidane weiter.

Benzema als Kandidat für Ballon-d'Or? "Kein Irrsinn"

Großen Anteil daran hat auch Benzema, der in 14 Pflichtspielen 2019/20 bereits neunmal einnetzte. Zidane sieht ihn sogar als möglichen Weltfußballer: "Ihn zu den Kandidaten für den Ballon-d'Or zu zählen, ist kein Irrsinn. Seine Statistiken sprechen für sich".

Nach seinem Doppelpack gegen ist Benzema nun drittbester Champions-League-Torschütze des Klubs.

Zidane über Rodrygo: "Überraschen tut mich bei ihm nichts"

Auch Shooting-Star Rodrygo hinterließ einen guten Eindruck bei Zidane. "Immer, wenn er eine Chance bekommt, macht er seine Sache gut", so Zidane über den 18-Jährigen: "Überraschen tut mich bei ihm nichts mehr. Ich und seine Kollegen wissen um seine Stärken."

Der aktuelle U20-Nationalspieler Brasiliens erzielte bei seinem Champions-League-Debüt gleich einen Hattrick, wobei ihm der schnellste Doppelpack der Champions-League-Geschichte gelang.