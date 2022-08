Real und Atletico angeblich an Bayer-Juwel Iker Bravo interessiert

Ex-Barca-Jugendspieler Iker Bravo soll bei Bayer aufgebaut werden. Nun wollen ihn Real und Atletico aber nach Spanien zurückholen.

Real Madrid ist genau wie Stadtrivale Atletico an Iker Bravo von Bayer Leverkusen interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Der 17 Jahre alte Stürmer spielt seit dem vergangenen Sommer bei der Werkself und feierte auch schon sein Bundesliga-Debüt. Ausgebildet wurde Bravo beim FC Barcelona.

Real habe bereits im vergangenen Sommer die Möglichkeit gehabt, den Stürmer vom großen Rivalen Barca zu holen, doch der entschied sich dann für einen Wechsel in die Bundesliga, in der Talente in den letzten Jahren mehr Spielzeit als in anderen Top-Ligen erhalten haben. Nun habe Real erneut die Chance, Bravo zu verpflichten, denn der Teenager würde allzu gerne nach Spanien zurückkehren.

Real bringt Bravo ins Grübeln

Atletico Madrid hatte sich zuerst um Bravo bemüht und war dem Bericht zufolge auf einem guten Weg, den Deal perfekt zu machen. Dadurch, dass sich nun Real eingemischt hat, soll Bravo ins Grübeln gekommen sein. Eine Tendenz beim Angreifer ist aktuell nicht zu erkennen.

Bei einer möglichen Rückkehr nach Spanien müsste auch Bayer mitspielen und einen Preis für den 2021 ablösefrei verpflichteten Stürmer festlegen.