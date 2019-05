RB Salzburg bezwingt Rapid Wien und gewinnt österreichischen Pokal

RB Salzburg hat gegen Rapid Wien erneut den österreichischen Pokal gewonnen und steht bei einem Sieg am Wochenende nun vor dem sechsten Double.

RB Salzburg hat zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren den österreichischen Pokal gewonnen. Das Team des zukünftigen Gladbach-Trainers Marco Rose bezwang Ligakontrahent im Finale in Klagenfurt mit 2:0 (2:0).

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Patrick Farkas schoss den Tabellenführer der österreichischen in der 37. Minute in Führung. Munas Dabbur traf nur zwei Minuten später auf Vorlage des ehemaligen Bremers Zlatko Junuzovic zum Endstand.

Nach Sieg im ÖFB-Cup: Salzburg vor sechstem Double

Torschütze Farkas sah in der 83. Minute wegen unsportlichen Verhaltens noch die Gelb-Rote Karte. Die ehemaligen Bundesligaprofis Alexander Walke und Andre Ramalho spielten bei RB durch, Junuzovic wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Nach dem sechsten Sieg im ÖFB-Cup kann Salzburg am kommenden Sonntag mit einem Auswärtssieg bei in der Meisterschaft vorzeitig sein sechstes Double fixieren. Rapid verlor dagegen sein drittes Pokalfinale in Serie und muss weiter auf seinen ersten Cup-Sieg seit 1995 warten.