RB Salzburg: Manchester City, FC Liverpool und AC Milan wohl scharf auf Noah Okafor

Nach starken Leistungen bei RB Salzburg hat Stürmer Noah Okafor offenbar das Interesse von gleich drei Top-Teams geweckt.

WAS IST PASSIERT? Noah Okafor, Youngster von RB Salzburg, steht offenbar auf dem Zettel von gleich drei Top-Klubs. Nach Informationen von Sky zeigen Manchester City, FC Liverpool und AC Milan Interesse an einem Wintertransfer des 22-Jährigen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme zwischen 35 und 40 Millionen Euro, Okafor steht in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag.

WAS WURDE GESAGT? Zuletzt äußerte sich auch RB-Sportdirektor Christoph Freund zu einem möglichen Abgang seines Schützlings im Januar: "Ich glaube, dass am Transfermarkt ein bisschen mehr passieren wird als die letzten Jahre. Okafor ist letztes Jahr so richtig durchgestartet. Ich hoffe, dass er eine gute Weltmeisterschaft spielt, dann kann die Aktie Noah Okafor sehr interessant werden. Ich schließe es nicht aus", sagte Freund bei der Sendung bei der Sendung "Talk und Tore" auf Sky Austria.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Noah Okafor steht im Kader der Nationalmannschaft der Schweiz für die Weltmeisterschaft in Katar. Sollte der achtfache Nationalspieler seine guten Leistungen in der ersten Saisonhälfte für Salzburg auch bei der WM unter Beweis stellen können, wird ein Wechsel zu einem Top-Klub im Wintertransferfenster wohl immer wahrscheinlicher.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Okafor liefert in dieser Saison in der österreichischen Bundesliga als auch in der Champions League richtig ab und steht wettbewerbsübergreifend bei zehn Toren und zwei Vorlagen in 22 Spielen.