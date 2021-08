Der neue Haaland? Das ist Salzburg-Juwel Benjamin Sesko

Benjamin Sesko stürmt seit dieser Saison im Profiteam von Red Bull Salzburg. Der Slowene wird bereits mit Erling Haaland verglichen.

HINTERGRUND

Kommt der neue Erling Haaland aus Slowenien? Noch sind solche Vergleiche zwar zu früh, doch klar ist schon jetzt: Benjamin Sesko ist das nächste große Talent in den Reihen von Red Bull Salzburg. Und vieles spricht dafür, dass Sesko einen ähnlichen Weg gehen kann wie sein inzwischen weltbekannter Vorgänger. "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in den nächsten Jahren zu einem internationalen Klassestürmer zu entwickeln", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Juli.

Wenige Wochen war Seskos 16. Geburtstag erst vergangen, da schlug Salzburg zu und verpflichtete das Stürmertalent im Sommer 2019. Umgehend wurde Sesko zum Farmteam FC Liefering geschickt. Dort kam der Youngster unter die Fittiche des heutigen Mainzer Trainers Bo Svensson, der zehn Tage nach Sesko bei Liefering anfing.

Benjamin Sesko: Rote Karte nach einer Minute

Erwartungsgemäß gehörte der damals 16-Jährige noch nicht zu den Stammspielern. Auch er musste sich zunächst an den Männerfußball gewöhnen, dabei übertrieb er es jedoch etwas. In seinem dritten Einsatz für Liefering sorgte Sesko unfreiwillig für Aufsehen. Svensson schickte ihn in der 85. Minute auf den Platz, eine Minute später sah er die Rote Karte. Doch das sollte seine Entwicklung nicht stören. Nach seiner Sperre von zwei Spielen kehrte Sesko zurück und erzielte als Joker gegen den FC Dornbirn sein erstes Tor. Ein weiteres sollte allerdings bis Saisonende nicht mehr hinzu kommen.

Der große Durchbruch gelang Sesko dann in der vergangenen Saison. Nach knapp einem Jahr Eingewöhnungszeit schoss der nun 17-Jährige ein Tor nach dem anderen und kam am Saisonende auf 21 Treffer. Bemerkenswert: Unter Svensson erzielte er in zwölf Einsätzen drei Tore, nach dem Abgang des Dänen in Richtung Mainz kamen unter dessen Nachfolger Matthias Jaissle in der Rückrunde in 17 Partien 18 weitere Treffer hinzu.

Diese Entwicklung belohnte Salzburg mit einer raschen Vertragsverlängerung. "Die Entwicklung von Benji in den letzten Monaten war richtig stark. Mittlerweile hat er schon zwei A-Teameinsätze für Slowenien absolviert. Auch deshalb sind wir sehr froh, dass wir seinen Vertrag vorzeitig verlängern konnten und ihn bei seinen nächsten Karriereschritten beim FC Red Bull Salzburg bestmöglich unterstützen können", sagte Freund.

Sesko seit Saisonbeginn bei RB Salzburg

Nachdem Salzburgs Cheftrainer Jesse Marsch als Nachfolger von Julian Nagelsmann zum großen Schwesterklub RB Leipzig wechselte, beförderten die Mozartstädter den früheren Hoffenheimer Jaissle nach nur einem halben Jahr bei Liefering direkt zum neuen Chefcoach. Und Sesko kam gleich mit. Seit dieser Saison knipst der nun 18-Jährige an der Seite des ein Jahr älteren deutschen Nachwuchsstürmers Karim Adeyemi, der ebenfalls zuvor bei Liefering lernte. Zuvor hatte Salzburg auch noch Patson Daka Richtung Leicester City abgegeben.

"Er ist ein kompletter Spieler, aber eben noch jung. Er braucht die Zeit, um sich für die nächsten Schritte zu beweisen", sagte Jaissle kürzlich Laola1 über Sesko. Die Vergleiche mit Haaland kamen zuletzt immer wieder auf. Beide messen 1,94 Meter, beide sind jedoch extrem schnell. Zudem teilen sich Sesko und Haaland ihre Stärken im Dribbling und Abschluss.

Sesko selbst kann den Vergleichen nicht viel abgewinnen. "Obwohl ich gleich groß bin, wir viele Gemeinsamkeiten haben, mag ich mich nicht gerne mit ihm vergleichen. Ich bin ein eigener Spieler – und dabei bleibt es auch", sagte er kürzlich der Krone. Haaland sei zudem auch gar nicht Seskos Idol: "Das ist schon immer Zlatan Ibrahimovic."