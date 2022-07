RB Leipzigs Willi Orban: "Bis zum Transfer von Sadio Mane dachte ich, dass es mir langweilig wird"

Am Samstag wird der erste Titel der Saison vergeben. Orban spricht über die Supercup-Vorbereitung und die Bayern-Transfers.

RB Leipzig empfängt am Samstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) den FC Bayern München zum Supercup. Im Duell zwischen dem Pokalsieger aus Sachsen und dem Meister aus Bayern wird der erste Titel der neuen Saison vergeben.

Leipzigs Willi Orban blickt bei GOAL und SPOX auf die mit Spannung erwartete Partie voraus, schätzt die Chancen der Sachsen in der anstehenden Bundesliga-Saison ein – und lobt einen Bayern-Neuzugang.

Willi Orban über …

… die Vorbereitung und das Supercup-Spiel gegen Bayern: "Es ist keine optimale Situation. Es kann sein, das uns noch einige Spieler verlassen, es werden vielleicht auch noch einige kommen. Zudem waren einige Nationalspieler noch länger im Urlaub, daher ist alles ein bisschen auseinandergerissen, und wir sind jetzt noch nicht auf unserem Top-Level. Den Bayern wird es aber ähnlich gehen, da sind auch viele neue Spieler dabei, und sie werden noch nicht da sein, wo sie sein wollen. Aber es geht jetzt um einen Titel, ich sehe uns schon gut vorbereitet. Ich denke, das wird ein spannendes Spiel, bei dem ich Bayern die Favoriten-Rolle gerne zustecke, aber glaube, dass wir sie überraschen und den Titel holen können."

… direkte Rivalen in der Bundesliga: "Dortmund und Bayern haben sich auf dem Transfermarkt sehr gut verstärkt. Für uns gilt es, sich weiter zu verbessern. Das geht primär über Konstanz und die müssen wir in jedem Spiel an den Tag legen. Generell würde ich mir wünschen, dass die Bundesliga nicht am 30. Spieltag entschieden ist und wieder etwas spannender wird. Ob's dann der BVB, Bayer Leverkusen oder hoffentlich wir sind, die da oben lange dranbleiben, ist erstmal zweitrangig."

Willi Orban: Mane "eine richtige Rakete"

… seinen härtesten Gegenspieler: "Das sind einige. Lewandowski und Haaland waren in den letzten Jahren schon prägende Stürmer, gegen die es nie einfach war, zu verteidigen – das sind einfach zwei Ausnahmespieler! Dieses Jahr sind die beiden nicht mehr da und ich dachte schon, es wird mir ein bisschen langweilig in dieser Saison, bis Sadio Mane verpflichtet wurde (lacht). Im Ernst: Es gibt schon viele gute Jungs in der Liga und mit Mane kommt eine richtige Rakete auf uns und mich zu."

Getty Images

… einen Mitspieler mit fußballerischen Fähigkeiten, von denen er nur träumen könnte: "Was Christopher Nkunku letzte Saison phasenweise gezeigt hat, war wirklich außergewöhnlich. Das kam schon an Weltklasse ran. Ob ich seine Fähigkeiten hinten brauche, glaube ich zwar nicht, aber es macht schon Spaß, ihm zuzuschauen."