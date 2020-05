RB Leipzig: Virtuelles Meeting zwischen Timo Werner und Jürgen Klopp?

Geht Timo Werner in der kommenden Saison für den FC Liverpool auf Torejagd? Der Nationalspieler sprach nun offenbar mit Jürgen Klopp.

Timo Werner hat sich offenbar mit Jürgen Klopp in einem virtuellen Meeting über einen möglichen Wechsel zum ausgetauscht.

Entsprechende Gerüchte bestätigte der für gewöhnlich gut informierte The-Athletic-Journalist Raphael Honigstein gegenüber BT Sports: "Bisher wird Liverpool immer eng (mit Werner, Anm. d. Red.) in Verbindung gebracht. Und es gab ein Treffen zwischen ihm und Klopp, zumindest ein virtuelles in den letzten Wochen."

Aufgrund der Corona-Pandemie war ein solches in Liverpool oder Leipzig bislang nicht möglich. Den Reds wird großes Interesse am 24-jährigen Nationalstürmer nachgesagt.

: 55 Millionen Euro für Timo Werner?

Werner hat zwar erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei den Roten Bullen verlängert, jedoch ist in diesem eine Ausstiegsklausel integriert. Diese muss dem Vernehmen nach bis zum 15. Juni 2020 gezogen werden und beläuft sich auf ca. 55 Millionen Euro.

"Ich denke, es hängt davon ab, was Liverpool machen möchte. Werner will dorthin und wäre wegen seiner Ausstiegsklausel verfügbar", sagte Honigstein. Werner selbst, der in der aktuellen Saison 24 -Treffer auf dem Konto hat, betonte erst vor Kurzem einen Wechsel ins Ausland statt innerhalb der Bundesliga zu präferieren.