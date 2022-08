RB Leipzig: Verhandlungen mit PSG wegen Abdou Diallo

In der Leipziger Innenverteidigung könnte sich kurz vor dem Schließen der Transferperiode noch eine Menge tun.

RB Leipzig bemüht sich um Abwehrspieler Abdou Diallo von Paris Saint-Germain. Ein entsprechender Bericht der L'Équipe ist nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend. Die Verantwortlichen des DFB-Pokalsiegers führen aktuell Verhandlungen wegen eines Wechsels des Abwehrspielers, dabei geht es um ein Leihgeschäft für diese Saison mit anschließender Kaufoption.

Diallo gehört in Paris trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags zu den Streichkandidaten. In der Defensivzentrale hat er hinter Kapitän Marquinhos, Sergio Ramos und Presnel Kimpembe geringe Chancen auf regelmäßige Einsätze.

RB Leipzig: Abdou Diallo spielte für Mainz 05 und den BVB



Leipzig befindet sich derweil offenbar in Gesprächen mit dem FC Chelsea wegen eines Transfers von Josko Gvardiol. Der Innenverteidiger soll den Blues 90 Millionen Euro Ablöse wert sein. Allerdings betonte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Dienstag, der Kroate werde auch in der kommenden Saison bei RB spielen.

Sein möglicher Ersatz Diallo kennt sich in der Bundesliga aus: Hier spielte der vielseitig einsetzbare Defensivspieler bereits für Mainz 05 und Borussia Dortmund, ehe er 2019 für 32 Millionen Euro Ablöse zu PSG wechselte.