RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Erhöht RB Leipzig noch einmal den Druck auf den FC Bayern? Alle Infos zur Freitagspartie gegen Hoffenheim gibt es hier.

RB Leipzig empfängt zum Auftakt des 29. Spieltags der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Anstoß in der Red Bull Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Kann das Team von Trainer Julian Nagelsmann doch noch einmal in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen? Mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München geht Leipzig in den Spieltag. Durch einen Sieg gegen Hoffenheim würden die Sachsen zumindest für eine Nacht auf zwei Punkte an den Klassenprimus heranrücken und ordentlich Druck aufbauen.

Hoffenheim hingegen kommt einfach nicht vom Fleck. Das Team von Sebastian Hoeneß steht trotz eines 0:0 zuletzt gegen Bayer Leverkusen aktuell nur bei enttäuschenden 31 Punkten, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt gerade einmal fünf Zähler. Jede weitere Niederlage setzt Hoeneß mehr unter Druck.

Meisterkandidat RB Leipzig trifft auf enttäuschende Hoffenheimer: Goal liefert die Infos zum Spiel.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga | 29. Spieltag ORT Red Bull Arena | Leipzig ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 16. Dezember 2020 | TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig 0:1 (0:0)

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ein Duell der Gegensätze erwartet uns also in Leipzig. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: So wird die Bundesliga übertragen

DIe Live-Rechte an den Bundesligaspielen liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Während Sky die regulären Spiele am Samstag sowie noch in dieser Saison die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr überträgt, darf DAZN alle Freitagsspiele zeigen.

Auch die nur selten stattfindenden Spiele am Samstagabend um 20.30 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr liegen bei DAZN. Ebenfalls zeigte der Anbieter die Montagsspiele, deren letzte Ausgabe am vergangenen Montag mit dem Spiel zwischen Hoffenheim und Bayer Leverkusen ausgetragen wurde.

Anbieter Rechtepaket Sky Samstagsspiele um 15.30 Uhr einzeln und in der Konferenz

Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr

Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr DAZN alle Freitagsspiele

Samstagsspiele um 20.30 Uhr

Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Montagsspiele um 20.30 Uhr (finden nicht mehr statt)

Damit ist auch klar, bei welchem Anbieter das heutige Spiel zwischen Leipzig und Hoffenheim läuft: DAZN überträgt die Partie.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Alex Schlüter nimmt gemeinsam mit Experte Sandro Wagner eine Analyse beider Mannschaften vor, zum Anpfiff übernimmt Kommentator Uli Hebel von Schlüter.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: Das kostet DAZN

DAZN ist ein Streaminganbieter für alle Liebhaber des Sports. In den vergangenen Jahren baute DAZN sein Portfolio an Sportarten stetig aus, inzwischen ist das Angebot breit gefächert.

Im Fußball ist DAZN die zentrale Anlaufstation vor allem für die internationalen Topligen und Pokalwettbewerbe, national gehört die Bundesliga dazu. Und auch abseits des Fußballs ist das Angebot von DAZN groß. Darts, Tennis, Rugby, Boxen, Wrestling, US-Sport - all das findet Ihr bei DAZN.

Ihr wollt DAZN ausprobieren? Dann könnt Ihr das sogar völlig kostenlos tun! Der erste Monat nach Neuanmeldung ist gratis. Wenn Euch das Angebot überzeugt, könnt Ihr Euch danach zwischen einem Monatsabo für 11,99 Euro oder einem Jahresabo für 119,99 Euro entscheiden.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim live: So empfangt Ihr DAZN

DAZN könnt Ihr auf verschiedenen Wegen empfangen. Grundvoraussetzung ist eine Internetleitung mit einer Mindestgeschwindigkeit von 6.000 kBit/s.

Ist diese vorhanden, gibt es bei der Wahl des Geräts eigentlich nichts, was es nicht gibt. Über Konsole, TV-Stick, Smart-TV-App oder verschiedene TV-Boxen holt Ihr Euch DAZN bequem auf Euren Fernseher.

Falls Ihr nicht zu Hause seid oder das Spiel im Second Screen sehen wollt, könnt Ihr dies mit Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop problemlos tun.

Eine Übersicht der Geräte findet Ihr auch hier.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens infomiert werdet Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Dort seid Ihr hautnah am Ball und werdet über alle wichtigen Szenen direkt ins Bild gesetzt.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen vorliegen, bekommt Ihr sie hier geliefert.