RB Leipzig: Transfer von Josko Gvardiol für rund 100 Millionen Euro zu Manchester City so gut wie fix

Der Transfer von Josko Gvardiol von RB Leipzig zu Manchester City soll bis zum Ende der Woche über die Bühne gehen.

WAS IST PASSIERT? Der kroatische Nationalspieler Josko Gvardiol von RB Leipzig ist mit einer Reihe von europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden, doch Manchester City hat sich nun am Ende wohl durchgesetzt: Wie Fabrizio Romano meldet, haben sich beide Vereine auf den Transfer geeinigt, nach Informationen von SPOX und GOAL beläuft sich die Ablösesumme auf rund 90 Millionen Euro geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dieser Transfer wird Gvardiol zum teuersten Verteidiger der Fußballgeschichte machen und damit den Rekord von 87 Millionen Euro übertreffen, die Manchester United 2019 an Leicester City für Harry Maguire gezahlt hat. Mit dem Transfer verstärkt Manchester City die Abwehrkette, die bereits in der vergangenen Saison die beste der Premier League mit nur 33 Gegentoren war (gleichauf mit Newcastle United).

Gvardiol schließt sich damit seinem kroatischen Nationalmannschaftskollegen Mateo Kovacic an, nachdem dieser zuvor für rund 29 Millionen Euro von Chelsea nach Manchester gewechselt war. Laut Kovacic ist Gvardiol “bereit” für diesen Schritt zu City.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Manchester City gibt sich eindeutig mit dem fünften Titel in der Premier League in den vergangenen sechs Jahren nicht zufrieden. Die Verpflichtung von Kovacic ist eine wichtige Ergänzung für die Mannschaft, und Trainer Pep Guardiola wird hoffen, dass Gvardiol nicht der letzte Neuzugang in diesem Sommer ist, denn er versucht immer noch, Spieler wie Riyad Mahrez und Ilkay Gündogan zu ersetzen.