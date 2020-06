RB Leipzig: Lockt Rangnick zwei RB-Stars nach Mailand? Kevin Kampl verlängert - alle News und Gerüchte zu RBL

Während Kevin Kampl in Leipzig einen neuen Vertrag unterschreibt, kursieren Gerüchte über Ralf Rangnick, der zwei Stars nach Milan lotsen soll.

verlängert den Vertrag mit Kevin Kampl, muss aber wohl um zwei Stars bangen. Ralf Rangnick will bei einem möglichen Abgang von den Roten Bullen im Sommer nämlich angeblich auch Dayot Upamecano und Patrik Schick zum AC Milan locken.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um RB Leipzig vom Mittwoch.

RB Leipzig: Lockt Rangnick Upamecano und Schick zum AC Milan?

Ralf Rangnick wird schon lange als heißer Kandidat auf den Posten des Trainers und Sportdirektors beim AC Milan gehandelt, er könnte allerdings nicht der einzige Abgang aus dem Red-Bull-Kosmos in Richtung in diesem Sommer sein.

Mehr Teams

Wie die Bild berichtet, habe der 61-Jährige eine Zusage der Italiener bekommen, im Sommer 75 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung zu haben. Laut Sky Italia soll Rangnick unter anderem die beiden RB-Profis Dayot Upamecano und Leihstürmer Patrik Schick auf seinem Wunschzettel haben.

RB ließ die Kaufoption für den 24-jährigen Angreifer vom in Höhe von 29 Millionen Euro verstreichen, angeblich sind auch die von der Roma geforderten 25 Millionen noch zu viel. Der Vertrag von Upamecano (21) läuft zwar noch bis 2021, doch um den Innenverteidiger ranken sich schon länger Wechselgerüchte.

Rangnick hatte den Franzosen 2015 zu RB Salzburg gelotst, im Winter 2017 überzeugte er ihn von einem Wechsel nach Leipzig. RB ist offenbar bei einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Angeblich hat Rangnick zudem auch ein Auge auf Milot Rashica (23) von geworfen.

Quelle: Depo Photos

RB Leipzig: Kevin Kampl verlängert Vertrag

Timo Werner konnte RB Leipzig nicht halten, doch einen anderen Leistungsträger hat der Bundesligist nun länger an sich gebunden. Mittelfeldspieler Kevin Kampl verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Ende Juni 2023.

"Meine Familie und ich fühlen uns hier unheimlich wohl, und Leipzig ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden", sagte der Slowene: "Der Verein hat mir trotz meiner langwierigen Verletzung immer klar signalisiert, dass wir gemeinsam in die nächsten Jahre gehen wollen, und ich denke, dass ich das Vertrauen seit meiner Rückkehr zurückzahlen konnte."

Der 29-Jährige, der im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro von zu RB gekommen war, hatte wegen Sprunggelenks-Problemen lange gefehlt. Nach seiner Rückkehr auf den Platz avancierte Kampl aber schnell wieder zum lauf- und zweikampfstarken Anführer.

Die ganze News gibt es hier.

Quelle: Getty Images

RB Leipzig ist offenbar mit Benjamin Henrichs einig - Übereinkunft mit Monaco steht noch aus

Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs von der steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in die . Einem Bericht von Sky Sport zufolge ist sich der 23-Jährige mit RB Leipzig über ein Engagement bei den Sachsen bereits einig.

Henrichs wolle unbedingt zurück nach und habe sich nun für Leipzig entschieden. Bereits vergangene Woche hatte die Sport Bild vom großen Interesse der Roten Bullen an dem früheren Leverkusener berichtet .

Eine Einigung Leipzigs mit Monaco steht laut Sky Sport allerdings noch aus. Die Franzosen, bei denen Henrichs noch bis 2023 unter Vertrag steht, fordern eine Ablöse in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro. So viel hatten sie bei Henrichs' Verpflichtung im Sommer 2018 an Bayer Leverkusen überwiesen.

Hier geht's zur kompletten News.

Quelle: imago images

RB Leipzig: So könnten die Roten Bullen ohne Abgänge spielen

Vor elf Jahren hat RB Leipzig den Spielbetrieb in der Oberliga Nordost aufgenommen und spielt seit 2016 in der Bundesliga. Goal zeigt, wie die Roten Bullen ohne Abgänge auflaufen könnten.