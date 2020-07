RB Leipzig: Sieben neue Spieler nach Werner-Abgang?

Der Transfer von Timo Werner spült Geld in die Kasse von RB Leipzig. Der Abgang des Stürmers soll offenbar mit sieben Spielern kompensiert werden.

Bundesligist plant offenbar einen Großangriff auf dem Transfermarkt, um den Abgang von Timo Werner (für 53 Millionen zum FC Chelsea) zu kompensieren. Das berichtet die Bild.

Demnach sollen neben den aktuell ausgeliehenen Partik Schick und Angelino noch bis zu fünf weitere Spieler auf dem Wunschzettel von Julian Nagelsmann stehen. Mit Hee-chan Hwang von Partnerklub RB Salzburg ist bereits eine erste Offensivkraft im Anflug. Der 24-Jährige kommt wohl für maximal zehn Millionen Euro.

RB Leipzig: Transfers Hwang und Henrichs wohl kurz vor Abschluss

Auch der Transfer von Benjamin Henrichs (23) steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz vor dem Abschluss. Der Rechtsverteidiger soll erst auf Leihbasis von der kommen und anschließend per Kaufoption fest verpflichtet werden.

Mehr Teams

Zudem steht Werder Bremens Milot Rashica ganz oben auf der Liste von Nagelsmann. Der vielseitige Angreifer besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro. Ob die Roten Bullen so viel Geld in die Hand nehmen können, bleibt allerdings fraglich.

Nagelsmann-Wunschzettel: Mittelfeldspieler und Stürmer sollen kommen

Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass sich Nagelsmann nach dem Wechsel von Diego Demme zum nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler sehnt. Zudem wünscht er sich einen "echten Stürmer", der aber nicht so schnell wie Werner sein muss. Zuletzt hatte es Gerüchte um Real Madrids Luka Jovic gegeben.

Um die vielen neuen Gesichter zu finanzieren, bräuchte Leipzig allerdings einen deutlich höheren Etat. Somit könnten Amadou Haidara, Emil Forsberg und Hannes Wolf den Verein verlassen.