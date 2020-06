RB Leipzig vs. SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. – die Übertragung der Bundesliga heute

30. Spieltag in der Bundesliga. RB Leipzig trifft auf den SC Paderborn und hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream für Euch.

Die Partie wird am 6. Juni um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen. Für den SC Paderborn scheint die Lage schon fast aussichtslos zu sein, denn das Team von Steffen Baumgart steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zu allem Überfluss geht es dann auch noch gegen den Tabellendritten RB Leipzig.

In den letzten zehn Pflichtspielpartien des SC Paderborns gab es keinen Sieg mehr. Am letzten Spieltag mussten sich die Westfalen eine ordentliche Packung beim BVB abholen. Das Spiel ging am Ende 1:6 aus, nachdem sich beide Mannschaften noch torlos in die Halbzeit verabschiedet haben.

hingegen ist im Soll. Sechs Siege aus den letzten zehn Pflichtspielen, das Resultat ist Rang drei für das Team von Julian Nagelsmann. Somit ist die kommende Champions-League-Teilnahme vorerst gesichert. Groß ist der Abstand zu den Verfolgern jedoch nicht, mit Gladbach und Leverkusen hängen zwei Top-Teams in Lauerstellung.

Wo und wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erklärt Euch Goal in diesem Artikel.

RB Leipzig gegen live sehen: Die wichtigsten Fakten

Spiel RB Leipzig vs. SC Paderborn Datum Samstag, 06. Juni 2020 Uhrzeit 15.30 Uhr Wettbewerb , 30. Spieltag Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: So seht Ihr das Spiel im TV

Wo welches Spiel übertragen wird, kann durchaus für Verwirrung sorgen. Immerhin gibt es mehrere Anbieter, die sich für die Bundesligasaison Rechte zur Übertragung gesichert haben.

Für Fans besonders interessant ist meist die Frage, ob ein Spiel im Free-TV gezeigt wird. Doch dieses Mal gibt es dafür eine ernüchternde Antwort: Wer das Spiel sehen möchte, muss zahlen.

Wo Ihr das Spiel RB Leipzig vs. SC Paderborn sehen könnt und welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt, das Spiel zu verfolgen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: Das Spiel in voller Länge bei Sky

Das Spiel live zu sehen und von der ersten bis zur letzten Minute nichts zu verpassen, ist nur bei Sky möglich. Der Pay-TV-Sender aus München überträgt das Spiel live ab 15.30 Uhr.

Die Vorberichte beginnen bereits ab 14.00 Uhr mit Esther Sedlaczek und Dietmar Hamann.

Wer das Spiel in voller Länge sehen möchte, sollte auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) einschalten.

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Vorberichte: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Kommentator: Oliver Seidler

Wer das Spiel im TV sehen möchte benötigt ein Sky-Abonnement. Mehr Infos zu den verschiedenen Paketen gibt es auf der Webseite des Anbieters.

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: Das Spiel in der Samstagskonferenz

Neben dem Einzelspiel überträgt Sky auch alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr in einer Konferenzschaltung. Diese läuft ab 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ebenfalls mit den Vorberichten an. Die Kommentare in der Konferenz übernimmt für das Spiel Leipzig vs. Paderborn Wolff Fuss.

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der normalen TV-Übertragung zeigt Sky das Spiel auch im LIVE-STREAM. Zwei Optionen stehen den Zuschauern dabei zur Verfügung. Einmal die App Sky Go und der Stream über Sky Ticket. Für wen welche Variante geeignet ist, steht in den nächsten Abschnitten.

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: Der LIVE-STREAM mit Sky Go heute

Wer bereits Sky-Kunde ist und das Spiel statt auf dem Fernseher lieber mobil auf Smartphone, Tablet oder Laptop sehen möchte, für den ist Sky Go die erste Anlaufstelle.

Mit der Sky Go App haben Bestandskunden die Möglichkeit das Programm von Sky im LIVE-STREAM zu sehen, ohne extra Kosten. Mehr Infos zu Sky Go gibt es hier.

RB Leipzig gegen SC Paderborn live sehen: Das Spiel heute mit Sky Ticket sehen

Auch Fußballfans, die noch nicht Sky-Kunden sind, sich aber auch nicht langfristig binden wollen, können das Spiel live sehen. Dafür gibt es das Sky Ticket. Mit diesem könnt Ihr das für Euch passende Ticket wählen und seid nur einen Monat daran gebunden. Danach könnt Ihr Euch wieder von dem Ticket trennen.

Sowohl über das Sky Ticket als auch über die Sky Go App, habt Ihr die Möglichkeit das Spiel wie am TV zu sehen. Ihr könnt also auch hier zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen.

RB Leipzig gegen SC Paderborn heute live sehen: Alle Highlights auf DAZN

DAZN ist der Big Player im Sportstreaming-Geschäft und obwohl Ihr dort das Spiel nicht live sehen könnt, gibt es ein interessantes Extra auf der Plattform. DAZN zeigt die Highlights zu jedem Spiel der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Dadurch seht Ihr nochmal die spannendsten Momente der Partie und verpasst keine sehenswerte Szene.

Zwar braucht Ihr auch dafür ein Abonnement, aber DAZN schenkt Euch den ersten Monat. Mit diesem Gratismonat habt Ihr dann Zugriff auf das komplette Programm, ohne irgendwelche Einschränkungen. Danach steht es Euch frei ein Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr abzuschließen.

Schnappt Euch den Gratismonat von DAZN - 30 Tage das volle Programm und Sport ohne Ende

RB Leipzig gegen SC Paderborn heute live sehen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel nicht live sehen kann oder nicht bereit ist dafür zu zahlen, sollte sich den LIVE-TICKER zur Begegnung zwischen RB Leipzig und SC Paderborn ansehen. Hier gibt es Zusatzinfos und Statistiken für Euch. Damit seid Ihr nicht nur stets auf dem aktuellen Stand, sondern könnt so auch die Liveübertragung auf dem Bildschirm informativer gestalten.

RB Leipzig gegen SC Paderborn heute live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Wie die zwei Mannschaften auflaufen werden, könnt Ihr kurz vor Beginn der Partie hier sehen.