RB Leipzig angeblich scharf auf Salzburgs Patson Daka

RB Leipzig steht im Sommer vor einem Umbruch und ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Kommt Patson Daka aus Salzburg?

RB Leipzig steht im Sommer vor einem großen Umbruch, wobei die Rekordablöse für Trainer Julian Nagelsmann nicht nur für den Ausgleich von coronabedingten Verlusten auch für einen neuen Stürmer investiert werden soll: Laut kicker handelt es sich dabei um Patson Daka vom FC Salzburg.

Der Nationalspieler aus Sambia wusste bei den Salzburgern in der aktuellen Saison mit 31 Toren in 37 Pflichtspielen zu überzeugen - in 24 Partien in der österreichischen Bundesliga gelangen Daka 24 Tore.

Patson Daka mit Jesse Marsch nach Leipzig?

Der Vertrag des 22-Jährigen in der Mozartstadt läuft noch bis 2024. Nun könnte er aber gemeinsam mit seinem Trainer Jesse Marsch, der Nachfolger für den zum FC Bayern München wechselnden Nagelsmann werden soll, nach Leipzig gehen.

Daka wäre der 19. Spieler, der von Salzburg zum Partner-Klub Leipzig wechselt. In der aktuellen Saison gingen diesen Weg bereits Hee-chan Hwang und Dominik Szoboszlai.