Medien: Neymar fehlt PSG im Spitzenspiel gegen RB Leipzig

Neymar musste im Duell mit Basaksehir verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Gegen RB Leipzig ist der Superstar offenbar noch keine Option.

Superstar Neymar von wird dem Hauptstadtklub offenbar in der Champions-League-Partie gegen (Mittwoch, 21:00 Uhr im LIVE-TICKER) nicht zur Verfügung stehen. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend.

Demnach mache Neymar eine Oberschenkelverletzung zu schaffen, die er sich im Spiel gegen am Mittwoch zugezogen hatte. Beim Duell mit dem Klub aus Istanbul musste der Brasilianer in der 26. Minute ausgewechselt werden, sein Team siegte am Ende dank zweier Treffer von Moise Kean dennoch mit 2:0.

Neymar fehlt wohl länger

Wie RMC Sport meldet, fehle Neymar nicht nur gegen die Roten Bullen, sondern auch im Ligaspiel am darauffolgenden Wochenende, im Anschluss steht eine Länderspielpause auf dem Programm.

In der laufenden Saison kommt der Offensivspezialist in sechs Pflichtspielen auf zwei Treffer sowie vier Vorlagen.