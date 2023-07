Bundesliga: Bedient sich RB Leipzig in der Süper Lig?

RB Leipzig könnte einen italienischen Offensivspieler von Galatasaray nach Sachsen lotsen.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach Ersatz für die zahlreichen Abgänge dieses Sommers hat RB Leipzig offenbar seine Fühler in die Türkei ausgestreckt. Laut Tuttomercatoweb.com sind die Roten Bullen an Offensivmann Niolò Zaniolo von Galatasaray interessiert und sollen sogar schon beim Istanbuler Klub angefragt haben.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge hat Zaniolo zwar noch Vertrag bis 2027, doch dieser soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro enthalten. Eine Summe, die für RB vor allem angesichts der zahlreichen hochdotierten Abgänge durchaus machbar erscheint.

Zaniolo kann auf dem Flügel und im Zentrum als hängende Spitze oder auf der Zehn spielen. Er käme damit unter anderem als Nachfolger für Christopher Nkunku (Wechsel zum Chelsea) oder Dominik Szoboszlai (Abgang zum FC Liverpool) infrage.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zaniolo war erst im Februar dieses Jahres von der Roma für 15 Millionen Euro zu Gala gewechselt. Für die Türken machte er seither elf Pflichtspiele und erzielte 5 Tore bei einem Assist.