RB Leipzig, Transfers und News: Gulacsi beim BVB im Fokus, Henrichs soll bleiben - alle News und Gerüchte zu RBL

RB Leipzig, Transfers und News

Peter Gulacsi steht wohl oben auf der Wunschliste des BVB, ein Upamecano-Nachfolger ist derweil gefunden. Alle News und Gerüchte zu RBL.

Bundesliga-Titelkandidat RB Leipzig am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.

RB Leipzig - News und Gerüchte: Peter Gulacsi ist beim BVB im Gespräch

Die Gerüchteküche brodelt in Leipzig und Dortmund gleichermaßen, denn der BVB sucht wohl einen Nachfolger für Roman Bürki, der durch den ein oder anderen Patzer in die Kritik geraten ist. Einer der Namen, die als mögliche Kandidaten genannt werden, ist der von RB-Keeper Peter Gulacsi.

Extralob für #PeteTheWall von unserem Cheftrainer Julian #Nagelsmann:



💬 "Pete ist ein sehr wichtiger Spieler - gerade auch in der Kabine. Er bringt eine gewisse Erfahrung mit, strahlt sehr viele Ruhe aus und ist total verlässlich. " https://t.co/n7lhdOkM4a pic.twitter.com/5qNV6AQWM6 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) January 31, 2021

Der 30 Jahre alte Ungar könnte Leipzig dank einer Ausstiegsklausel im Sommer günstig verlassen, die Klausel soll sich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen.

Außerdem soll der BVB ein Auge auf Andre Onana (Ajax Amsterdam) und Benfica-Schlussmann Odisseas Vlachodimos geworfen haben.



RB Leipzig - News und Gerüchte: Feste Verpflichtung von Benjamin Henrichs wahrscheinlich

Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs könnte auch nach dem Ablauf seiner Leihe von der AS Monaco bei RB Leipzig bleiben. Laut Informationen der Bild wird eine feste Verpflichtung immer wahrscheinlicher. Am Rande des Spiels seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen sagte Henrichs, dass er sich in Leipzig "extrem wohl" fühle. Aktuell ist er noch bis zum Sommer ausgeliehen.

Da die Alternativen für Trainer Julian Nagelsmann auf der rechten Außenbahn aber rar sind, werden die Sachsen wohl die Kaufoption ziehen. Sie liegt bei rund 15 Millionen Euro.

Der 23-Jährige kommt bisher auf sieben Einsätze für die Sachsen. Das ist auch einer hartnäckigen Patellasehnen-Reizung geschuldet, an der der Verteidiger seit November laboriert.

RB Leipzig - News und Gerüchte: Leipzig mit Straßburg wegen Sommer-Wechsel von Mohamed Simakan einig

RB Leipzig ist sich mit Racing Straßburg über einen Transfer von Abwehrspieler Mohamed Simakan einig. Nach Informationen von Goal und SPOX wird der Innenverteidiger im Sommer zu den Sachsen wechseln.

Der 20-jährige Simakan fällt aktuell mit einer Knieverletzung aus. Trotzdem wird er aller Voraussicht nach in der kommenden Woche nach Leipzig fliegen, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Bei RB könnte Simakan, der nach Sky-Informationen knapp 15 Millionen Euro kosten soll, der Nachfolger von Dayot Upamecano werden. Der 22-Jährige steht bei zahlreichen europäischen Top-Klubs, darunter dem FC Bayern München, Chelsea und Liverpool, auf dem Wunschzettel.



RB Leipzig, News: Liverpool-Spiel steht auf der Kippe

Das Champions-League-Duell zwischen Bundesligist RB Leipzig und dem englischen Meister FC Liverpool am 16. Februar kann nach derzeitigem Stand nicht im Stadion der Sachsen stattfinden.

Bei den jüngst beschlossenen Einreiseregeln zum Schutz vor Corona-Mutationen gebe es "vorerst keine Ausnahmeregelungen für Profisportler", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Montag. Die UEFA hat sich bisher nicht zu der Problematik geäußert.

Deutschland hat Fluggesellschaften mindestens bis zum 17. Februar untersagt, Personen aus Gebieten, die von Coronavirus-Mutationen betroffen sind, auf deutsches Staatsgebiet zu transportieren. Ausnahmen gelten nur für deutsche Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz in Deutschland. (SID)

RB Leipzig - News und Gerüchte: Auch Liverpool und Chelsea wollen Upamecano

Bayern München hat es im Werben um Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano mit ebenso namhafter wie finanzkräftiger Konkurrenz zu tun. Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge buhlen auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel um den Franzosen, den die Bayern als Ersatz für David Alaba vorgesehen haben.

"Es gibt mit Bayern München noch zumindest zwei attraktive Konkurrenten", sagte Rummenigge bei Sky Sport News, ehe er die beiden Premier-League-Klubs nannte: "Fakt ist, dass der Spieler interessant ist. Fakt ist, dass wir auf der Position zumindest David Alaba verlieren werden. Ob wir noch mehr Spieler verlieren, können wir nicht seriös voraussagen."

