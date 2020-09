RB Leipzig: Nagelsmann äußert sich zu Sörloth-Transfer, Lookman beim FC Fulham im Gespräch? - alle News und Gerüchte heute

Während sich Nagelsmann zu einem Transfer von Sörloth äußert, soll Lookman beim FC Fulham im Gespräch sein. Alle News zu RB Leipzig am Samstag.

In sieben Tagen startet im gegen den in die neue Saison. "Idealerweise hätte ich gern bis dahin die Mannschaft zusammen", erklärte Trainer Julian Nagelsmann im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Der Klub hat Vorgaben für die neue Saison gemacht, ich habe Ziele im Kopf. Die sind ambitioniert. Je schneller wir den Kader zusammenhaben, umso erfolgreicher werden wir sein", so der 33-Jährige.

Hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen deshalb auf Hochtouren am Kader für die neue Saison: Nach den Abgängen von Stürmer Timo Werner und dem ausgeliehenen Patrik Schick, der wohl zu gehen wird, ist der Bundesligist auf Neuzugänge angewiesen. Ein Name, der in den letzten Tagen in den Medien genannt wurde, ist Alexander Sörloth von . Das Interesse am 24-Jährigen bestätigte Nagelsmann am Sonntag offiziell.

Doch während sich Leipzig auf der Suche nach einem Mittelstürmer und einem weiteren Offensivspieler befindet, könnte die Personaldecke bei einem Abschied von Angreifer Ademola Lookman weiter schrumpfen. Er soll offenbar beim gehandelt werden. In der abgelaufenen Saison war der 22-Jährige nur in 13 Spielen für Leipzig zum Einsatz gekommen, in denen ihm auch kein Scorerpunkt gelungen ist.

In diesem Artikel liefert Euch Goal alle News und Gerüchte zu RB Leipzig am Samstag.

RB Leipzig: Ademola Lookman vor Leihe zum FC Fulham?

Ademola Lookman ist offenbar beim FC Fulham im Gespräch. Der britische Podcast The Beautiful Game möchte erfahren haben, dass sich der englische Verein derzeit in Gesprächen mit RB Leipzig befinde. Demnach könnte der 22-Jährige für die kommende Saison in die Premier League ausgeliehen werden.

Für den ehemaligen U21-Nationalspieler wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: Im englischen Oberhaus war Lookman bereits für den aufgelaufen. Nach einer Leihe zu RB Leipzig in der Rückrunde der Saison 2017/18 hatte ihn der Bundesligist im vergangenen Sommer fest unter Vertrag genommen.

RB Leipzig: Nagelsmann bestätigt Interesse an Trabzonspor-Stürmer Sörloth

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat am Samstag über einen Transfer von Stürmer Alexander Sörloth von Trabzonspor gesprochen. "Er ist sicher ein Spieler, der uns helfen würde. Er hat letzte Saison viele Tore erzielt", bestätigte Nagelsmann gegenüber der Bild-Zeitung das Interesse am 24-Jährigen: "Wenn er diese Quote in der wiederholen könnte, wäre das top."

Um den Torschützenkönig der türkischen unter Vertrag zu nehmen, müsste Leipzig tief in die eigene Tasche greifen: Ein fester Transfer würde wohl deutlich über 20 Millionen Euro kosten. Um die Ablösesumme zu senken und Probleme mit dem Financial Fairplay zu umgehen, soll der Bundesligist über Bonuszahlungen nachdenken, die aber erst im nächsten Sommer fällig werden würden.

Zwar betonte Nagelsmann, "auch auf andere Kandidaten" zu schauen, "aber da gibt es keine 50 Leute. Deshalb müssen wir einkalkulieren, dass so ein Transfer eben auch mal ein, zwei Euro teurer wird unter den derzeitigen Umständen", so der 33-Jährige. Als Alternativen werden Ricardo Horta vom SC Braga, Dusan Vlahovic vom und Bruno Petkovic von gehandelt.