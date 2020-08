RB Leipzig, News und Gerüchte: Poulsen will CL gewinnen und schwärmt von Werner, zwei Coronafälle bei Atletico

Yussuf Poulsen hat mit seinem Klub RB Leipzig in der Champions League große Ziele. Atletico vermeldet indes zwei Coronafälle. Alle News zu RB Leipzig.

darf beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon um den begehrten Henkelpott spielen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trifft am Donnerstag um 21 Uhr auf .

Doch beim spanischen Klub wurden am Sonntag zwei positive Coronatests vermeldet, sodass die Austragung der Partie und auch der Endrunde in Gefahr sein könnte.

Indes hat sich Yussuf Poulsen, Angreifer der Roten Bullen, ausführlich zu den Chancen seines Teams auf den Gewinn der Königsklasse geäußert. Und: Er traut Timo Werner auch bei dessen neuen Arbeitgeber ( ) den Durchbruch zu. Außerdem: Kevin Kampl ist siegessicher.

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig an diesem Montag findet Ihr hier in diesem Artikel.

Mehr Teams

RB Leipzig vs. Atletico Madrid: Mittelfeldmotor Kevin Kampl zeigt sich siegessicher

RB Leipzig - Yussuf Poulsen ist sich sicher: Timo Werner wird "ein großer Stürmer der Premier League"

Der Leipziger Yussuf Poulsen traut seinem langjährigen Sturmpartner Timo Werner auch in eine Star-Rolle zu. "Ich glaube, dass Timo in den nächsten Jahren ein großer Stürmer der Premier League wird", sagte Poulsen im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Klar, auch er muss erstmal seine Mitspieler und die Liga kennenlernen, man kann nicht sofort alle Qualitäten zeigen. Aber das wird mit der Zeit kommen."

Poulsen und Werner bildeten über viele Jahre ein kongeniales Sturmduo bei RB. Während Werner ab der kommenden Saison beim FC Chelsea den nächsten Karriereschritt wagt, denkt Poulsen derzeit nicht über einen Wechsel nach. Der 26-Jährige steht seit 2013 bei RB unter Vertrag und ist damit der dienstälteste Profi im Klub.

"Irgendwann will ich sicher auch mal etwas anderes probieren, aber ich bin erst 26 Jahre und im Moment sehr glücklich in Leipzig", sagte der dänische Nationalspieler.

Konkrete Planungen seien in dem Geschäft zudem schwierig. "Hätte ich vor zehn Jahren meine Karriere geplant, hätte ich bestimmt nicht sieben Jahre, die es jetzt schon sind, für Leipzig vorgesehen". Schmunzelnd fügte Poulsen an: "Zu der Zeit hatte ich noch nicht mal von Leipzig gehört."

Quelle: SID

RB Leipzig, News und Gerüchte: Zwei Corona-Fälle bei Gegner Atletico Madrid

Kurz vor dem Auftakt des Finalturniers in der sorgen zwei Coronafälle bei RB Leipzigs Gegner Atletico Madrid für Unruhe. Wie der spanische Spitzenklub am Sonntagabend mitteilte, hätten zwei der 93 am Samstag entnommenen Proben ein positives Ergebnis ergeben.

Die namentlich nicht genannten Personen seien in häuslicher Quarantäne, die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die zuständigen Gesundheitsbehörden wurden umgehend benachrichtigt.

RB Leipzig, News und Gerüchte: Yussuf Poulsen will "ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel" gehen

RB Leipzig will beim Finalturnier der Champions League in Lissabon für die ganz große Überraschung sorgen. "Wenn du erst mal da bist, dann musst du den festen Willen haben, den ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel zu gehen", sagte Angreifer Yussuf Poulsen im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Klar, es gibt Mannschaften, die auf dem Papier größere Chancen haben. Aber im Fußball gibt es bekanntlich immer wieder Überraschungen."

Zunächst wartet jedoch im ersten K.o.-Spiel am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) in Atletico Madrid ein schwerer Brocken auf den Viertelfinal-Neuling. Atletico habe "wie alle Topvereine ganz große Qualität auf allen Positionen", warnte Poulsen (26).

Das spanische Topteam sei unter Trainer Diego Simeone zwar "sehr gut geschult darin, ein Gegentor zu verhindern", sagte der dänische Nationalspieler, "aber wer sagt, dass Atletico nur tief hinten drinsteht und verteidigt, der kennt die Mannschaft nur teilweise. Das Team kann auch sehr hoch pressen." Alles in allem sei Atletico "der Favorit, wir sind eher der Underdog", so Poulsen.

Quelle: Getty Images

Doch auch als vermeintlicher Außenseiter können die Leipziger den Anpfiff kaum erwarten. Jeder freue sich "riesig auf das Spiel", berichtete Poulsen, es sei "ein geiles Gefühl", sich in Lissabon mit den besten Teams Europas messen zu dürfen. "Wir haben uns das erarbeitet und sind froh, dass wir es zu Ende spielen können", sagte Poulsen: "Es gab ja auch Zeiten, wo das nicht sicher war."

Quelle: SID

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann erklärt Absage an : "Noch nicht der richtige Schritt"

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig hat sich erneut zu seiner Absage an Real Madrid in Sommer 2018 geäußert. "Am Ende habe ich mich dagegen entschieden. Ich war einer der Kandidaten auf einer nicht sehr langen Liste", sagte Nagelsmann im Marca-Interview.

Nach guten Gesprächen mit Real-Generaldirektor Jose Angel Sanchez sei man übereingekommen, "dass es noch nicht der richtige Schritt ist". Man sei aber so verblieben, "dass wir in Zukunft nochmals sprechen, wenn Real einen Trainer braucht und ich verfügbar bin", sagte Nagelsmann.

Quelle: Imago Images