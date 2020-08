RB Leipzig, News und Gerüchte: Marc Roca offenbar Transferkandidat, Konkurrenz bei Schick?

RB Leipzig zeigt offenbar Interesse an einem Transfer von Marco Roca. Bei Patrik Schick bekommt man wohl Konkurrenz. Alle Leipzig-News am Samstag.

Für geht es am 13. August in der weiter, wenn im Viertelfinale wartet (21 Uhr im LIVE-TICKER). Zuletzt testete die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen Ligakonkurrent Wolfsburg und spielte dabei 1:1.

Rund um mögliche Transfers hat sich bei RB in dieser Woche viel getan. Dayot Upamecano bleibt langfristig ein Roter Bulle, Ralf Rangnick verlässt den Klub indes.

Zudem gibt es Spekulationen rund um die Verpflichtung von Marc Roca, der auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Alle News zu RB Leipzig an diesem Samstag gibt es hier in diesem Artikel.

RB Leipzig: Konkurrenz im Poker um Patrik Schick?

Im Transferpoker von RB Leipzig mit der rund um die Dienste von Angreifer Patrik Schick (24) könnte nun auch ein weiterer Klub mitmischen. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio soll der Interesse am Linksfuß zeigen.

Leipzig will nur eine Ablöse von 20 Millionen Euro auf den Tisch legen, die Hauptstädter hingegen fordern 25 Millionen Euro. Die Kaufoption über 29 Millionen Euro hat RB bereits verstreichen lassen

RB Leipzig: Erster Angebot für Marc Roca?

Bundesligist RB Leipzig hat angeblich Interesse an Mittelfeldspieler Marc Roca (24) von Barcelona. Dies berichtet die katalanische Zeitung Sport.

Demnach soll sich RB bereits nach dem Spanier erkundigt haben, um einen Sommertransfer abzuwägen. Neben den Roten Bullen hat offenbar auch der Interesse.

Zwar soll Leipzigs Wunschkandidat Florian Grillitsch von der TSG sein, sollte dieser Transfer aber fehlschlagen, könnte man sich Roca zuwenden.

Roca war im vergangenen Sommer ein ernsthaftes Thema beim FC Bayern. Schlussendlich kam der Transfer des defensiven Mittelfeldspielers nach München jedoch nicht zustande.

RB Leipzig: Ralf Rangnick verlässt den Klub

Die Wege von Ralf Rangnick und Red Bull trennen sich. Der bisherige "Head of Sport and Development Soccer" einigte sich mit dem österreichischen Unternehmen auf eine sofortige Auflösung seines noch bis 2021 laufenden Vertrages. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Tätigkeit bei Red Bull zu beenden", sagte der 62-Jährige in einer Mitteilung von Red Bull Soccer.

Rangnick war seit 2012 in verschiedenen Rollen bei Red Bull tätig. So führte der gebürtige Regensburger beispielsweise RB Leipzig als Sportdirektor von der Regionalliga in die . Bei den Sachsen verabschiedete er sich im Sommer 2019 und wechselte in das globale Management des Fußball-Kosmos.

RB Leipzig: Dayot Upamecano verlängert bis 2023

Der umworbene Dayot Upamecano bleibt vorerst beim Bundesligisten RB Leipzig. Das 21 Jahre alte Abwehr-Ass verlängerte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2023. Es gilt als sicher, dass im neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert ist, die laut Bild bis zu 50 Millionen Euro betragen soll.

"Dayot ist in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig zu einem der internationalen Top-Verteidiger gereift und hat mit seinen erst 21 Jahren natürlich weiterhin noch großes Entwicklungspotenzial", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Man habe "einen unseren zentralen Spieler" binden können, "der eine Identifikationsfigur für unseren Verein ist und unsere Spielphilosophie perfekt verkörpert".

An Upamecano hatten in der Vergangenheit unter anderem der , und einige Topklubs der englischen Premier League Interesse gezeigt. Der hochtalentierte Franzose will aber mindestens noch eine Saison in Leipzig reifen. "Wir haben ein junges und hungriges Team in einem unglaublich ambitionierten Verein, und ich möchte mit RB Leipzig die nächsten Etappen und Ziele angehen, weil ich von unserem Weg und unserer Art, Fußball zu spielen, überzeugt bin", sagte er.

Upamecano war im Januar 2017 für zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und hat sich schnell als unverzichtbar etabliert. Bislang bestritt der körperlich robuste und sehr schnelle Innenverteidiger 111 Pflichtspiele für RB.

