RB Leipzig: Rangnick verlässt Red Bull, Upamecano verlängert bis 2023 - alle News und Gerüchte am Freitag

Upamecano hat seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2023 verlängert und der Abschied von Rangnick von Red Bull ist offiziell. Alle News am Freitag.

Bei steht derzeit die Vorbereitung auf die auf dem Programm. Im Viertelfinale treffen die Roten Bullen am 13. August (21 Uhr im LIVE-TICKER) auf . Trainer Julian Nagelsmann sieht seine Mannschaft für die anstehenden Aufgaben gerüstet, hat jedoch auch einen Punkt ausgemacht, in dem sich seine Spieler verbessern müssen.

RB Leipzig: Ralf Rangnick beendet Tätigkeit bei Red Bull

Die Wege von Ralf Rangnick und Red Bull trennen sich. Der bisherige "Head of Sport and Development Soccer" einigte sich mit dem österreichischen Unternehmen auf eine sofortige Auflösung seines noch bis 2021 laufenden Vertrages. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Tätigkeit bei Red Bull zu beenden", sagte der 62-Jährige in einer Mitteilung von Red Bull Soccer.

Rangnick war seit 2012 in verschiedenen Rollen bei Red Bull tätig. So führte der gebürtige Regensburger beispielsweise RB Leipzig als Sportdirektor von der Regionalliga in die . Bei den Sachsen verabschiedete er sich im Sommer 2019 und wechselte in das globale Management des Fußball-Kosmos.

Dayot Upamecano verlängert Vertrag bei RB Leipzig bis 2023

Der umworbene Dayot Upamecano bleibt vorerst beim Bundesligisten RB Leipzig. Das 21 Jahre alte Abwehr-Ass verlängerte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2023. Es gilt als sicher, dass im neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert ist, die laut Bild bis zu 50 Millionen Euro betragen soll.

"Dayot ist in den vergangenen Jahren bei RB Leipzig zu einem der internationalen Top-Verteidiger gereift und hat mit seinen erst 21 Jahren natürlich weiterhin noch großes Entwicklungspotenzial", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Man habe "einen unseren zentralen Spieler" binden können, "der eine Identifikationsfigur für unseren Verein ist und unsere Spielphilosophie perfekt verkörpert".

An Upamecano hatten in der Vergangenheit unter anderem der , und einige Topklubs der englischen Premier League Interesse gezeigt. Der hochtalentierte Franzose will aber mindestens noch eine Saison in Leipzig reifen. "Wir haben ein junges und hungriges Team in einem unglaublich ambitionierten Verein, und ich möchte mit RB Leipzig die nächsten Etappen und Ziele angehen, weil ich von unserem Weg und unserer Art, Fußball zu spielen, überzeugt bin", sagte er.

Upamecano war im Januar 2017 für zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und hat sich schnell als unverzichtbar etabliert. Bislang bestritt der körperlich robuste und sehr schnelle Innenverteidiger 111 Pflichtspiele für RB.

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nach Remis gegen Wolfsburg: Müssen "mehr Tore erzielen"

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig zeigt sich zwei Wochen vor Beginn des Finalturniers der Champions League zufrieden mit der Form seiner Mannschaft. Nach einem 1:1 (0:0) im Testspiel gegen den äußerte sich der 33-Jährige glücklich über die vielen erspielten Torchancen seines Teams, ergänzte aber: "Daraus müssen wir in der Folge mehr Tore erzielen. Das gilt dann auch für die anstehenden Spiele."

In der Partie, die am Donnerstag in Leipzig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, brachte Renato Steffen (70.) Wolfsburg per Elfmeter in Führung, Leipzigs Patrik Schick (72.) glich kurze Zeit später ebenfalls vom Punkt aus.

"Die Jungs machen nach den ersten Trainingstagen einen guten Eindruck. Wir müssen die Belastung nun etwas steuern, da die Pause doch recht kurz war", sagte Nagelsmann. Trainer-Kollege Oliver Glasner äußerte: "Die Spieler haben sich gut präsentiert, auch wenn noch nicht alles perfekt war."

Leipzig trifft am 13. August im Viertelfinale der Champions League auf Atletico Madrid. Wolfsburg ist im Achtelfinal-Rückspiel der am kommenden Mittwoch (18.55 Uhr bei DAZN und im LIVE-TICKER) beim ukrainischen Meister zu Gast. Das Hinspiel hatten die Niedersachsen 1:2 verloren.

Bild: Imago Images / PA Images / Poolfoto

