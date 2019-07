RB Leipzig: Nagelsmann will "Nuancen verbessern" - kein neuer Stand bei Werner

Am Montag wurde Julian Nagelsmann offiziell bei RB Leipzig vorgestellt. Dabei sprach er über seine Pläne für die neue Saison bei den Sachsen.

Der neue Trainer Julian Nagelsmann will beim Bundesligisten nicht zum großen Reformer werden, sondern auf dem bestehenden Fundament aufbauen. "Die RB-DNA wird weiter die Basis sein. Ich will nichts ersetzen, aber schon meine Ideen 'on top" einbringen", sagte der 31-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung: "Es sind hier keine Riesendinge zu verbessern, sondern nur Nuancen."

Mit den Anpassungen will der ehemalige Trainer der TSG Hoffenheim, der bei den Sachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt, dann endlich auch Titel gewinnen. "Das grundsätzliche Ziel ist es, weiter so erfolgreich zu sein", meinte Nagelsmann: "Es wäre aber schön, auch mal etwas Blechernes zu holen, etwas aus Metall, Gold oder Silber. Ich will nicht nur Spiele, sondern auch Größeres gewinnen."

Leipzig-Sportdirektor Krösche: "Sind mit Timo Werner in Gesprächen"

Dabei kann Nagelsmann, der seinen Wechsel von Hoffenheim nach Leipzig bereits im Sommer des vergangenen Jahres verkündet hatte und mit RB künftig in der spielt, vorerst auch auf die Dienste von Nationalstürmer Timo Werner bauen. "Wir sind in Gesprächen, es gibt aber keinen neuen Stand", sagte der neue Sportdirektor Markus Krösche: "Timo ist für uns ein wichtiger Spieler, den wir auch gerne in Zukunft hätten."

🗣 Julian #Nagelsmann : „Ich bin sehr froh bei #RBLeipzig zu sein, hatte eine gesunde Vorlaufzeit mich auf meine neuen Aufgaben vorzubereiten. Ich habe ein tolles, junges Team mit dem ich zusammen arbeiten kann, was sehr gut zu mir passt. Es war ein sehr guter Anlauf zum Start." pic.twitter.com/rqrvjYD28e — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 8. Juli 2019

Werner steht noch bis 2020 in Leipzig unter Vertrag, zum Ende der vergangenen -Saison wurde jedoch immer wieder über einen Wechsel des 23-Jährigen in diesem Sommer spekuliert. Vor allem Meister Bayern München gilt als Interessent.