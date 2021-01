RB Leipzig angeblich mit Mohamed Simakan einig

RB Leipzig sorgt offenbar für einen möglichen Abgang von Dayot Upamecano vor. Mohamed Simakan soll sich für den Bundesligisten entschieden haben.

hat sich angeblich mit Innenverteidiger Mohamed Simakan von RC Straßburg auf einen Transfer geeinigt. Das berichtet Sky.

Der 20-Jährige, für den nach Informationen von Goal und SPOX zuletzt der AC Milan eine Offerte bei Straßburg hinterlegt hat, soll sich trotz des Interesses des italienischen Tabellenführers für das Projekt Leipzig entschieden haben. Die persönlichen Modalitäten seien bereits geklärt.

Mohamed Simakan zu RB Leipzig? Wohl noch kein offizielles Angebot an Straßburg

Allerdings stehe eine Einigung mit Straßburg noch aus, ein offizielles Angebot von RB an den französischen Erstligisten habe es bis dato noch nicht gegeben. Als Ablöse für Simakan werden wohl bis zu 18 Millionen Euro fällig.

Leipzig will den Transfer dem Bericht zufolge zwar noch im Januar perfekt machen, Simakan würde die Saison dann allerdings in Straßburg beenden und im kommenden Sommer bei RB anheuern. Möglicherweise dann als Nachfolger für Dayot Upamecano, der vor allem beim FC Bayern im Gespräch ist und die Sachsen für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen Euro verlassen kann.

Simakan stammt aus Straßburgs Nachwuchs und ist seit vergangener Saison gesetzt im Deckungszentrum des Ligue-1-Klubs. Zuletzt zog er sich im Spiel gegen Lens allerdings eine Verletzung zu und wird voraussichtlich bis Mitte März ausfallen.