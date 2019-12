RB Leipzig: Marcelo Saracchi offenbar vor Leihe zu Galatasaray

Bei RB Leipzig kam Marcelo Saracchi zuletzt nur sporadisch zum Einsatz. Nun soll der Uruguayer offenbar bei Galatasaray Spielpraxis sammeln.

Linksverteidiger Marcelo Saracchi von -Herbstmeister steht offenbar vor einer Leihe zum türkischen Meister . Wie die Bild berichtet, soll der Uruguayer bis zum Sommer 2021 für die Istanbuler auflaufen.

Unter Trainer Julian Nagelsmann spielte Saracchi zuletzt keine große Rolle. So bringt er es in der laufenden Bundesliga-Saison auf gerade einmal 176 Minuten Einsatzzeit. In der soll der Defensivakteur nun Spielpraxis sammeln.

Erst im Sommer 2018 kam Saracchi für rund zwölf Millionen Euro vom argentinischen Erstligisten River Plate nach Sachsen. Seitdem bestritt der 21-Jährige 27 Spiele für den Rasenballsport und erzielte dabei ein Tor.