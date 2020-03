RB Leipzig - Marcel Sabitzer deutet Verbleib an: "Gibt keinen Grund, den Verein zu verlassen"

Marcel Sabitzers Vertrag bei RB Leipzig läuft noch bis 2022. Mit einem Vereinswechsel beschäftigt sich der Österreicher aktuell nicht.

Offensivspieler Marcel Sabitzer von hat einen Verbleib bei den Sachsen über die Saison hinaus nicht ausgeschlossen. "Wenn alles so weiterläuft, gibt es keinen Grund, den Verein zu verlassen", erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit dem kicker (Montagsausgabe).

"Es hat Spaß gemacht und ist auch etwas Besonderes, den Verein mitzuprägen und hochzubringen", betonte der Österreicher: "Ich werde mich auch in 20 Jahren mit dem Verein und der Stadt verbunden fühlen."

RB Leipzig: Sabitzer schon mit 21 Scorerpunkten in dieser Saison

Beim Klub von Cheftrainer Julian Nagelsmann blüht Sabitzer in dieser Saison richtig auf. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß, der seit Beginn der Rückrunde anstelle des verletzten Willi Orban das Kapitänsamt bekleidet, in bislang 34 Pflichtspielen auf 21 Torbeteiligungen (13 Tore, acht Assists).

Der Nationalspieler wechselte im Sommer 2015 vom Leipziger Schwesterklub RB Salzburg zu RB. Beim Tabellendritten der läuft sein Vertrag noch bis 2022.