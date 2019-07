RB Leipzig: Marcel Sabitzer verletzt sich im Testspiel gegen Galatasaray am Sprunggelenk

RB Leipzig muss in der Vorbereitung vorerst auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Österreicher verletzte sich im Test gegen Galatasaray am Sprunggelenk.

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer vom Bundesligisten hat sich im Testspiel gegen den türkischen Rekordmeister am Freitag eine Überdehnung des Sprunggelenks (Supinationstrauma) zugezogen. Das teilten die Sachsen am Samstag mit. Über die Regenerationszeit machte der Champions-League-Teilnehmer keine Angaben.

Leipzig hatte zum Abschluss des Trainingslagers in Seefeld/Österreich mit 3:2 (0:1) gewonnen. Eine Woche zuvor hatte Trainer Julian Nagelsmann bei seinem Debüt auf Leipzigs Trainerbank eine deutliche Niederlage (1:4) gegen den zwölfmaligen Schweizer Meister kassiert.

Bevor es für Leipzig am 11. August im gegen Zweitliga-Aufsteiger geht, folgen weitere Testspiele gegen den französischen Erstligisten (26. Juli) und Premier-League-Aufsteiger Aston Villa (3. August). In die -Saison startet RB gegen Aufsteiger am 18. August.