RB Leipzigs Konrad Laimer vor dem Spiel gegen den FC Bayern München: Treffen mit dem Künftigen

Wenn die Bayern zum Rückrundenauftakt auf Leipzig treffen, geht es auch gegen Konrad Laimer. Der trifft wohl auf seinen künftigen Arbeitgeber.

Trainer Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer: Der FC Bayern hat sich in jüngerer Vergangenheit üppig bei RB Leipzig bedient. Ein Wechsel von Konrad Laimer scheiterte vergangenes Jahr aber, weil sich die Klubs nicht auf eine Ablösesumme einigten. "Ich wäre bereit gewesen, den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", sagte Laimer bei ServusTV.

Im kommenden Sommer kann Leipzig einen Wechsel nicht mehr verhindern: Laimers Vertrag läuft aus, aller Voraussicht nach wird er ablösefrei nach München wechseln. Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano hat er seinen neuen Kontrakt in München sogar schon unterschrieben.

Beim Rückrundenauftakt am Freitag um 20.30 Uhr trifft Laimer mit seinem aktuellen auf seinen voraussichtlich künftigen Arbeitgeber. Mit einem Sieg könnte Leipzig bis auf drei Punkte an den Tabellenführer aus München heranrücken. Laimer wird in der Startelf erwartet - nachdem er weite Teile der Hinrunde verletzungsbedingt verpasst und erst bei den Testspielen in der Winterpause sein Comeback gefeiert hatte.

Konrad Laimer verpasste 82 Pflichtspiele verletzungsbedingt

Zum Saisonstart fehlte Laimer wegen Sprunggelenks-Beschwerden, später bremste ihn ein Syndesmosebandriss wochenlang aus. Insgesamt verzeichnete er in dieser Saison erst sechs Pflichtspieleinsätze.

Verletzungspausen sind bei Laimer ein wiederkehrendes Ärgernis: Trotz seiner erst 25 Jahren verpasste er bereits 82 Pflichtspiele, die Saison 2020/21 wegen eines Knochenödems fast vollständig. Zurückzuführen ist diese generelle Anfälligkeit womöglich auf seine intensive Spielweise. Laimer scheut im zentralen Mittelfeld keinen Kilometer und keinen Zweikampf - stattdessen sucht er sie sogar ziemlich gierig.

"Konny ist fußballerisch der intensivste Spieler, den ich kenne. Er ist der ideale Spieler für modernen Pressing-Fußball", lobte ihn sein ehemaliger österreichischer U21-Nationaltrainer Werner Gregoritsch im Sommer bei SPOX und GOAL. "Mit seiner positiven Aggressivität jagt er 90 Minuten lang jedem Ball hinterher und steckt damit seine komplette Mannschaft an. Jeder hat ihn gerne als Mitspieler."

Imago Images

Konrad Laimer im Vergleich zu Kimmich und Goretzka

Nagelsmann nannte Laimer während seiner Zeit als Leipzig-Trainer (2019 bis 2021) eine "Monster-Balleroberungmaschine". Blickt man auf die Zahlen der vergangenen Saison - die wegen seiner Verletzung geeigneter als Vergleichswert ist als die aktuelle -, hebt sich Laimer in dieser Kategorie aber gar nicht von seinen Münchner Rivalen in spe ab.

Joshua Kimmich verzeichnete im Schnitt eine Balleroberung alle 11,36 Minuten, Leon Goretzka alle 13,01. Laimer liegt mit einem Wert von 12,95 genau dazwischen. In dieser Saison steigerte sich das Münchner Duo auf Werte unter elf - während Laimer bei seinen wenigen Einsätzen auf 14 abbaute. Bei der Zweikampfquote schneiden Kimmich und Goretzka deutlich besser ab als Laimer, bei der Passquote sowieso.

Das Spiel mit Ball zählt nicht zu seinen großen Stärken, wenngleich das auch ein bisschen Leipzigs Spielweise geschuldet ist und er sich vor allem unter Nagelsmann in dieser Hinsicht deutlich steigerte. Im Spielaufbau habe Laimer unter seinem ehemaligen (und wohl künftigen) Trainer nach eigener Auskunft "einen großen Schritt nach vorne gemacht".

FC Bayern: Laimer könnte als Rechtsverteidiger aushelfen

Kimmich und Goretzka könnte Laimer ab der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld herausfordern, Marcel Sabitzer womöglich sogar aus dem Kader verdrängen. Laut kicker ist ein Verkauf von Laimers ehemaligem Leipzig-Kollegen im Sommer denkbar. Beim einzigen Testspiel der Winterpause gegen RB Salzburg (4:4) saß Sabitzer trotz Goretzkas Ausfalls nur auf der Bank, stattdessen begann neben Kimmich Neuzugang Ryan Gravenberch.

Laimer ist aber nicht nur im zentralen Mittelfeld einsetzbar, in Leipzig sammelte er auch schon Erfahrungen als Rechtsverteidiger. Dort könnte er auch in München aushelfen, denn die langfristige Besetzung dieser Position ist unklar: Benjamin Pavard will bekanntlich ins Zentrum oder wahlweise zu einem anderen Klub übersiedeln, ansonsten stehen noch Eigengewächs Josip Stanisic und der aktuell wegen einer Herzbeutelentzündung pausierende Noussair Mazraoui zur Verfügung.

Geschäftsführer Sport Max Eberl bereitet sich in Leipzig unterdessen bereits auf einen Zukunft ohne Laimer vor: Als möglicher Ersatz gilt nach Informationen der SportBild Manu Koné, den Eberl vor zwei Jahren für neun Millionen Euro vom FC Toulouse zu seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach geholt hatte. Laut Fabrizio Romano gibt es aber noch einen weiteren Interessenten für den 21-jährigen Franzosen: den FC Bayern.