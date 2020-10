Perfekt: RB Leipzig leiht Justin Kluivert von der Roma aus

Der Niederländer Justin Kluivert stürmt in der aktuellen Saison auf Leihbasis für die Roten Bullen aus Leipzig. Das gab sein Klub AS Rom bekannt.

hat die Leihe von Justin Kluivert von der offiziell verkündet. Der 21-jährige Niederländer verstärkt das Team von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison. Er trägt bei den Sachsen die Trikotnummer 21.

"Wir haben Justin Kluivert schon länger beobachtet und sind stolz darauf, dass er sich für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden hat", erklärte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. "Justin passt perfekt in unser Anforderungs-Profil und zu der Fußball-Philosophie, die wir auf dem Platz verkörpern", ergänzte er.

Kluivert: "Spannende Herausforderungen" in der

Auch Kluivert zeigte sich zufrieden, dass der Deal am letzten Tag des Transferfensters noch geklappt hat. "RB Leipzig hat mir in den guten Gesprächen aufgezeigt, dass der Wechsel hierhin ideal ist, um mich weiterzuentwickeln", sagte der Flügelspieler, der sich nicht nur auf seine Einsätze in der freut: "In der Champions League warten unter anderem mit und spannende Herausforderungen auf uns", meinte er.

+++ Weitere Offensiv-Verstärkung +++#JustInTime



Wir sagen: Welkom, Justin #Kluivert! Der 21-jährige Niederländer wechselt leihweise für ein Jahr von @OfficialASRoma zu den Roten Bullen.



Kluivert kam in der vergangenen Saison auf 22 Liga-Einsätze für die Roma, in denen ihm vier Tore und zwei Vorlagen gelangen. In der niederländischen Nationalmannschaft feierte er 2018 sein Debüt und kommt bislang auf zwei Einsätze.