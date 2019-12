RB Leipzig: Julian Nagelsmann verletzt Analysten im Training - Behandlung im Krankenhaus

Benjamin Glück ist der Analyst von Bundesligist RB Leipzig. Im Training wurde er von Coach Nagelsmann abgeschossen und musste dann ins Krankenhaus.

Schreckmoment für Julian Nagelsmann: Der Cheftrainer des Bundesligisten hat seinen Spielanalysten Benjamin Glück im Training mit dem Ball so unglücklich getroffen, dass er den Assistenten später selber ins Krankenhaus bringen musste.

Glück verbrachte dort die Nacht, am Freitagnachmittag war noch nicht bekannt, wann er entlassen werden kann. "Es gab am Donnerstag einen Sportunfall beim Zwei gegen Zwei", bestätigte Nagelsmann am Freitag. Bei Glück sei eine Quetschung des Vagus-Nervs diagnostiziert worden.

Nagelsmann über Analysten: "Ihm ging es gestern nicht so gut"

Die Verletzung sei durch einen "sehr harten Schuss von mir entstanden", berichtete Nagelsmann, "den er mit dem falschen Körperteil geblockt hat: mit dem Hals und Gesicht statt mit dem Fuß. Dann gings ihm gestern nicht mehr so gut", führte der Coach aus.

Nagelsmann und Glück sind gut befreundet, ihre Zusammenarbeit begann 2013 in der U19 der TSG Hoffenheim. Bei der -Partie am Samstag bei (18.30 Uhr/Sky) muss Nagelsmann wohl auf seinen langjährigen Assistenten verzichten.