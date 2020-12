Drei Tore gegen RB Leipzig: Irfan Kahveci ereilt das Schicksal von Ronaldo und Gareth Bale

Mittelfeldspieler Irfan Kahveci von Istanbul hat am Mittwochabend beim 3:4 gegen RB Leipzig in der Champions League in einer zweifelhaften Disziplin mit Brasiliens Legende Ronaldo und Tottenham-Superstar Gareth Bale gleichgezogen.

Kahveci, Ronaldo und Bale sind die einzigen Spieler, die in einem Spiel der Königsklasse zwar einen Dreierpack für ihre Mannschaften schnürten, am Ende aber trotzdem als Verlierer das Spielfeld verlassen mussten.

Ronaldo ereilte dieses Schicksal in Diensten Real Madrids, als er 2003 auch mit drei Treffern eine Niederlage gegen Manchester United nicht verhindern konnte. Bale netzte 2010 im Spurs-Dress dreifach gegen und verlor die Begegnung dennoch.

