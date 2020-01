RB Leipzig interessiert sich für ManCity-Youngster Jayden Braaf

RB Leipzig hat ein Auge auf Teenager Jayden Braaf von Manchester City geworfen. Der Youngster wird in England mit Jadon Sancho verglichen.

zeigt nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Nachwuchsspieler Jayden Braaf von . Der Bundesligist beobachtete den 17-jährigen Niederländer in dieser Woche im FA Youth Cup, in dem City ein 2:1-Sieg in der vierten Runde gegen Aston Villa gelang. Braaf bereitete dabei beide Tore der Citizens vor.

Braaf wird in bereits mit Jadon Sancho, einem weiteren ehemaligen Jugendspieler Citys, verglichen, da er wie der aktuelle BVB-Star ein hochtalentierter Flügelspieler ist. Er durfte bereits einige Male mit der ersten Mannschaft von Trainer Pep Guardiola trainieren, im Kader bei einem Spiel der Profis stand er aber noch nicht.

Braaf will nächste Saison durchstarten

Im Sommer 2018 holte ManCity Braaf von der und setzte sich damals gegen die ebenfalls interessierten Klubs Chelsea und durch. Ein Jahr später verlängerte er seinen Vertrag schon bis 2023. "Ich hoffe, dass ich in der nächsten Saison irgendwo in der ersten Mannschaft spielen kann", erklärte er Voetbalzone im Oktober. "Bei Manchester City oder woanders", fügte er hinzu.

RB Leipzig hat bereits in der jüngeren Vergangenheit mit Emile Smith Rowe ( ), Ethan Ampadu (Chelsea) und Ademola Lookman (Everton) drei Spieler aus England ausgeliehen. Sie haben sich beim aktuellen -Tabellenführer jedoch (noch) keinen festen Platz sichern können.