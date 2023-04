RB Leipzig: Folarin Balogun vom FC Arsenal als Neuzugang im Gespräch

Folarin Balogun geht zu den Entdeckungen dieser Saison. Der junge Angreifer soll auch ins Blickfeld der Leipziger geraten sein.

WAS IST PASSIERT? RB Leipzig interessiert sich für Torjäger Folarin Balogun vom FC Arsenal. Das schreibt The Athletic. Demnach sei der DFB-Pokalsieger einer von mehreren namhaften Vereinen, die eine Verpflichtung des aktuell an Stade Reims ausgeliehenen Stürmers anstreben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Balogun absolviert eine bärenstarke Saison und hat laut The Athletic nicht nur bei RB, sondern auch bei Milan, Inter, Olympique Marseille und Monaco Interesse geweckt. Der 21-Jährige steht beim FC Arsenal, wohin er im Sommer zurückkehrt, noch bis 2025 unter Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der englische U21-Nationalspieler absolvierte für Reims in dieser Saison 31 Partien. Dabei erzielte Balogun 19 Tore und lieferte noch drei Assists.

In der Torjägerliste der Ligue 1 belegt er aktuell hinter Jonathan David (OSC Lille) und Kylian Mbappé (PSG) gemeinsam mit Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) den dritten Platz.