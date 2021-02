RB Leipzig vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellung - die Übertragung der Champions League

RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Königsklasse ist zurück! Im Achtelfinale der Champions League empfängt RB Leipzig am Dienstagabend den FC Liverpool. Anstoß ist um 21 Uhr in der Puskas Arena in Budapest.

Eigentlich sollt die heutige Partie in Leipzig stattfinden, doch wegen Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten die beiden Klubs in die ungarische Hauptstadt Budapest ausweichen. Leipzig will sich vom fehlenden Heimvorteil nicht beeindrucken lassen und geht mit zuletzt vier Siegen in Folge in die Partie.

In Liverpool ist die Stimmung hingegen getrübt. So schrieb Jürgen Klopp zuletzt nach der 1:4-Niederlage gegen Tabellenführer und der 1:3-Pleite gegen Leicester City die Titelverteidigung in der Premier League ab. Ein großer Faktor sind dabei die anhaltenden Personalprobleme in der Defensive, die auch Neuzugang Ozan Kabak vollständig nicht beheben kann.

RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool: Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem zeigen wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Das Achtelfinale der Champions League in der Übersicht

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Die Champions League heute live im TV verfolgen

Zwei Anbieter konnten sich für die laufenden Saison die Übertragungsrechte der Champions League sichern. Während der Streamingdienst DAZN die Mehrzahl der Einzelspiele zeigt, läuft bei Sky neben ausgewählten Spielen vor allem die Konferenz.

Wenn Ihr das heutige Duell zwischen RB Leipzig in voller Länge sehen wollt, seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Internetsender zeigt das Achtelfinale live und exklusiv. Sky zeigt die Partie hingegen in der Konferenz.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: So könnt Ihr das Einzelspiel bei DAZN am TV sehen

Die schlechte Nachricht zuerst: DAZN ist ein reiner Streamingdienst und nicht über das klassischen Fernsehen empfangbar. Das heißt aber nicht, dass ihr die Partie nicht in Eurem heimischen Wohnzimmer auf der Glotze verfolgen könnt.

So stellt Euch DAZN für jeden handelsüblichen Smart-TV eine kostenlose App zur Verfügung. Ihr habt keinen Smart-TV? Dann findet Ihr unter folgenden Links sicher ein passendes Gerät:

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Die Übertragung der Champions League auf DAZN

Los geht die Übertragung bei DAZN bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr. Als Moderator wird dabei Alexander Schlüter durch die Vorberichte führen. Das Spiel begleiten ab 21 Uhr Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner.

Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alexander Schlüter

: Alexander Schlüter Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Die Champions League in der Konferenz auf Sky verfolgen

Solltet Ihr die Partie lieber in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain sehen wollen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Sky. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr auf der offiziellen Homepage des Pay-TV-Senders.

Um 19.30 Uhr starten auf Sky Sport 1 (HD) die Vorberichte mit Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer. Ab 20.50 Uhr melden sich dann die Kommentatoren zu Wort. Das Duell zwischen Leipzig und Liverpool wird dabei Wolff Fuss begleiten.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt Leipzig gegen Liverpool live auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst vor den Toren Münchens ist Experte, was die Übertragung via Internet angeht, und zeigt das Einzelspiel exklusiv.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM verfolgen: Das DAZN-Abo in der Übersicht

Um die Champions League bei DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo. Das gibt es im ersten Monat für alle Neukunden kostenfrei.

Der Probemonat hat Euch überzeugt? Dann bietet Euch DAZN zwei Abo-Varianten: Beide zeigen 1:1 das gleiche Programm, Unterschiede bestehen nur bei den Kosten und der Laufzeit.

Variante Laufzeit Jährliche Kosten Monatliche Kosten Jahresabo Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung 119,99 Euro 10 Euro / Monat Monatsabo Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung 143,88 Euro 11,99 Euro / Monat

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM verfolgen: Die Konferenz bei Sky Ticket / Sky Go

Auch die Konferenz könnt Ihr per LIVE-STREAM verfolgen. So stellt Euch Sky gleich zwei Streamingdienste zur Auswahl, über die Ihr das Spiel analog zur TV-Übertragung sehen könnt.

Solltet Ihr bereits Sky-Kunden sein, ist Sky Go bereits kostenlos in Eurem Vertrag enthalten. Möchtet Ihr Euch hingegen nicht langfristig binden, legen wir Euch Sky Ticket ans Herz. Alle Infos zum Streamingdienst bekommt Ihr unter diesem Link.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch die Zusammenfassung nochmal in Ruhe ansehen? Bei DAZN seht Ihr bereits kurz nach Abpfiff die Highlights des Achtelfinals.

Sollte Euch das nicht reichen, könnt Ihr Euch zudem die vollen 90 Minuten im Relive ansehen. Auch für diesen Service benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Kostenlos seht Ihr die Highlights hingegen am Folgetag auf dem YouTube-Kanal von DAZN.

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt Leipzig gegen Liverpool nicht im LIVE-STREAM oder TV verfolgen? Dann schaut bei Goal vorbei! Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff werdet Ihr dort mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf dem Laufenden gehalten.

Los geht es bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff. Unser Tickerer versorgt Euch dabei mit detaillierten Beschreibungen des Spielverlaufs sowie interessanten Statistiken, die auch die Übertragung im TV und im Stream aufwerten können.

Hier kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER.

So spielen RB Leipzig und der FC Liverpool: Die Aufstellungen der Champions League

Welchen Spielern schenken Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp ihr Vertrauen? Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von RB Leipzig und dem FC Liverpool.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht