RB Leipzig vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - so wird das Topspiel der Bundesliga übertragen

In Spiel eins unter Markus Gisdol muss der 1. FC Köln am Samstagabend bei RB Leipzig ran. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

Erste Partie als neuer Trainer des - und dann gleich das Top-Spiel des 12. -Spieltags beim Tabellenzweiten : Markus Gisdol wird am Samstagabend (23. November) also direkt ins kalte Wasser geworfen, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Spieltag musste Achim Beierlorzer, der nur kurz darauf in Mainz anheuerte, als Coach des FC seinen Hut nehmen. Unter der laufenden Woche präsentierte der Aufsteiger, dessen Lage ob Platz 17 sehr bedrohlich ist, dann Gisdol als Nachfolger von Beierlorzer.

Deutlich besser ist die Situation in Leipzig. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat in den letzten vier Pflichtspielen satte 20 Tore erzielt, steht in der Bundesliga auf Rang zwei und will unbedingt an Spitzenreiter Gladbach dran bleiben.

Ein Sieg gegen die kriselnden Kölner hat RB also sicher eingeplant. In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen dazu, wo die Partie am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier, wo Ihr ganz schnell die Highlights von RB vs. FC sehen könnt.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln live: Das Samstagabendspiel der Bundesliga im Überblick

Duell RB Leipzig gegen 1. FC Köln Datum Sa., 23. November 2019 | 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer 42.146 Plätze

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im TV sehen: Wer überträgt - Sky oder DAZN?

Samstagabend, 18.30 Uhr, Flutlicht in Leipzig: Wenn RB am 12. Bundesliga-Spieltag den 1. FC Köln empfängt, gibt es genau eine Möglichkeit, die Partie live im TV zu verfolgen. Welche das ist? Einfach weiterlesen.

Sky zeigt / überträgt Leipzig vs. Köln heute live im Pay-TV

Nur auf Sky werden die vollen 90 Minuten zwischen RB Leipzig und Köln am Samstag live im TV übertragen. Der Bezahlsender hält weiterhin einen Großteil der Live-Rechte an der Bundesliga, teilt sich diese allerdings mit DAZN auf.

Die Bundesliga live auf DAZN: Diese Spiele zeigt der Streamingdienst

Alle Freitags- und Montagsspiele

Alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

Inklusive Relegation insgesamt 45 Live-Spiele aus der Bundesliga

Die Bundesliga live auf Sky: Diese Partien zeigt der Bezahlsender

Alle Samstagsspiele (15.30 Uhr und 18.30 Uhr)

Alle Sonntagsspiele, die um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen werden

Die Übertragung von Leipzig gegen Köln live auf Sky beginnt am Samstag mit Vorberichten um 17.30 Uhr. Sebastian Hellmann als Moderator und Lothar Matthäus als Experte stimmen Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 respektive Sky Sport Bundesliga 1 HD rund eine Stunde lang auf das Spiel ein.

Rollt dann ab 18.30 Uhr der Ball in der Red Bull Arena, übernimmt Kommentator Martin Groß und bringt Euch die 90 Minuten näher.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln live auf Sky: Alle Infos

Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Kommentator: Martin Groß

Um live im TV bei Sky mit dabei zu sein, müsst Ihr allerdings zahlen, denn kostenlos - sprich im Free-TV - empfangt Ihr den Sender nicht. Ihr solltet also im Vorfeld ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben, um Leipzig gegen Köln auf Eurem Fernseher genießen zu können.

Alle Informationen zu den verschiedenen Paketen und den Preisen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite von Sky.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen - geht das?

Gute Neuigkeiten für alle, die am Samstagabend vielleicht unterwegs sind: Ihr könnt RB Leipzig gegen Köln nicht nur live am TV verfolgen, sondern auch im LIVE-STREAM anschauen. Auch dabei ist Sky Eure erste, weil einzige Anlaufstelle.

Die Exklusiv-Rechte an der Übertragung der Samstagabendspiele liegen nämlich - wie bereits erwähnt - bei dem Bezahlsender aus Unterföhring bei München. Und analog zum TV-Programm überträgt Sky die Partien auch auf seinen Online-Plattformen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM auf Sky Go schauen

Die Option Nummer eins: Sky Go.

Sky Go ist die Streaming-Plattform von Sky, dort werden die Live-Spiele also im Internet übertragen. Wer ein Abo bei Sky abgeschlossen hat, erhält automatisch einen kostenlosen Login-PIN, um sich damit für die Streams auf Sky Go freizuschalten.

Wie teuer die Abos bei Sky sind, erfahrt Ihr auf der Webseite des Senders. Weiter oben haben wir Euch diese ja verlinkt.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig gegen 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Die Alternative zu Sky Go in Sachen STREAM ist Sky Ticket. Das ist ein Angebot für Kurzentschlossene, die kein langfristiges Abo abschließen möchten, aber dennoch die Bundesliga und beispielsweise am Samstagabend Leipzig gegen Köln live sehen wollen.

Für den ersten Monat Sky Ticket zahlt Ihr 9,99 Euro, ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro . Man kann auch ein Tagesticket buchen, das einem für 24 Stunden Zugriff auf die LIVE-STREAMS von Sky gewährt. Dieses kostet 9,99 Euro.

Für weitere Informationen zu Sky Ticket folgt Ihr am besten DIESEM LINK.

Zeigt / überträgt DAZN RB Leipzig vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Da DAZN lediglich freitags, montags und manchmal sonntags für die Übertragung der Bundesliga zuständig ist, wird Leipzig gegen Köln am Samstagabend nicht live auf DAZN übertragen.

Aber: In den kommenden Wochen laufen so einige coole LIVE-Spiele aus dem deutschen Oberhaus im STREAM bei DAZN:

Datum Uhrzeit Partie im LIVE-STREAM von DAZN 29. November 20.30 Uhr Schalke 04 - 2. Dezember 20.30 Uhr - 6. Dezember 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt - 13. Dezember 20.30 Uhr TSG Hoffenheim - 20. Dezember 20.30 Uhr TSG Hoffenheim -

Ein Abo bei DAZN abzuschließen lohnt sich also definitiv. Zumal der erste Monat Euch geschenkt wird, also komplett kostenlos ist. Nach 30 Tagen Testen könnt Ihr Euch dann entscheiden, ob Ihr DAZN weiterhin nutzen und ein kostenpflichtiges Abo haben wollt.

Dabei gibt es zwei Optionen:

DAZN-Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat, bequem monatlich kündbar

11,99 Euro pro Monat, bequem monatlich kündbar DAZN-Jahresabo: Einmalig 119,99 Euro, 24 Euro Ersparnis im Jahr im Vergleich zum Monatsabo

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Die Highlights auf DAZN schauen

Wer bei Leipzig gegen Köln am Samstagabend weder live im TV noch im LIVE-STREAM dabei sein kann, dem sei folgende lohnenswerte Option ans Herz gelegt:

Die Highlights von Leipzig gegen Köln 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN

DAZN hat schon 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights jedes Bundesliga-Spiels auf der Plattform . Im Fall von Leipzig gegen Köln am Samstag heißt das also, das Ihr gegen 21 Uhr mit der Zusammenfassung und den besten Szenen rechnen könnt.

Voraussetzung, um die Highlights sehen zu können, ist ein Abo bei DAZN - oder Ihr befindet Euch noch im kostenlosen Probemonat.

Jedenfalls seht Ihr die Highlights von Leipzig gegen Köln auf DAZN am schnellsten. Im Free-TV laufen erste Bilder der Partie erst um circa 23 Uhr am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Live-Bilder von Leipzig gegen den 1. FC Köln entweder live im TV oder im LIVE-STREAM sehen kann, aber trotzdem stets auf dem Laufenden bleiben will, dem sei der LIVE-TICKER von Goal zu RBL - KOE ans Herz gelegt.

Extrem schnell werdet Ihr hier über Tore, Karten oder Platzverweise informiert. Zudem schildert Euch der zuständige Tickerer die wichtigsten Szenen der Partie ausführlich und Ihr erhaltet spannende Statistiken rund um Leipzig gegen Köln.

HIER geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER!

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Welche elf Spieler schickt Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann von Beginn an aufs Feld? Und mit welcher Aufstellung startet Markus Gisdol in sein erstes Spiel als Chefcoach des 1. FC Köln? Rund eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 17.30 Uhr, erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

Wer zeigt RB Leipzig vs. Köln live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick