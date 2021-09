Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: RB Leipzig - FC Bayern München

RB Leipzig empfängt in der Bundesliga am Samstagabend den FC Bayern München. Goal erklärt, wie Ihr das Top-Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM seht.

Am 4. Spieltag der Bundesliga trifft RB Leipzig im Top-Spiel auf den FC Bayern München . Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der der Leipziger Red Bull Arena .

Für die Gastgeber aus Sachsen lief der Start unter Trainer Jesse Marsch nicht ideal. So mussten sich die Leipziger beim Saisonauftakt Mainz 05 geschlagen geben und auch gegen den VfL Wolfsburg blieb das Team zuletzt punktlos. Mit drei Punkten aus drei Spielen steht Leipzig derzeit nur auf dem zehnten Tabellenplatz.

Auch der FC Bayern ließ bereits am 1. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach Federn. Unter Ex-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann kommt der Rekordmeister jedoch immer besser ins Rollen und feierte vor der Länderspielpause einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen Hertha BSC.

Fußball heute live: Goal verrät Euch, wie Ihr RB Leipzig - FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute live: RB Leipzig - FC Bayern München - das Bundesliga-Duell im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 4. Spieltag Begegnung RB Leipzig - FC Bayern München Anpfiff Samstag, 11. September, 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

Fußball heute live: So wird RB Leipzig - FC Bayern München im TV übertragen

In dieser Saison hat sich einiges an den Übertragungsrechten der Bundesliga verändert, weshalb man leicht durcheinanderkommen kann. Wo läuft heute also das Top-Spiel am Samstagabend zwischen Leipzig und dem FC Bayern live im TV?

Die Antwort ist einfach: bei Sky . Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring überträgt in dieser Saison alle Spieler der Bundesliga, die samstags stattfinden. Neben der Konferenz gehört dazu auch das Spitzenspiel um 18.30 Uhr.

Fußball heute live: Sky zeigt RB Leipzig - FC Bayern München exklusiv im TV - die Übertragung der Bundesliga

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport UHD Vorberichte ab : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Los geht es bereits eine Stunde vor Anpfiff auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder in hochauflösender Grafik auf Sky Sport UHD mit den Vorberichten. Als Kommentator meldet sich Wolff Fuss aus Leipzig und wird ab 18.30 Uhr die kompletten 90 Minuten begleiten.

Wenn Ihr die Partie bei Sky sehen wollt, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abonnement bei dem Bezahlsender. Eine Übersicht über alle Angebote findet Ihr auf der offiziellen Website von Sky .

Fußball heute live: So wird RB Leipzig - FC Bayern München im LIVE-STREAM übertragen

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM hat Sky die Exklusivrechte. Dabei stellt Euch der Sender zwei verschiedene Angebote zur Auswahl.

Fußball heute live: RB Leipzig - FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Solltet Ihr bereits ein TV-Abo bei Sky abgeschlossen haben, ist Sky Go das Portal Eurer Wahl. Der Service ist für Sky-Kunden im Vertrag enthalten und zeigt RB Leipzig vs. FC Bayern München analog zur TV-Übertragung.

Alle Infos zu Sky Go und den kompatiblen Geräten findet Ihr unter diesem Link .

Fußball heute live: RB Leipzig - FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Wenn Ihr hingegen noch kein Sky-Abo abgeschlossen habt und Euch nicht langfristig vertraglich binden möchtet, ist Sky Ticket genau das Richtige für Euch. Das Streamingangebot gibt Euch die Möglichkeit, flexibel Euer passendes Sportprogramm zu wählen und sofort loszustreamen.

jederzeit kündbar . Eine Übersicht über die verschiedenen Pakete findet Ihr Der Service ist dabei. Eine Übersicht über die verschiedenen Pakete findet Ihr auf der Website von Sky Ticket

Fußball heute live: RB Leipzig vs. FC Bayern München - so liefen die letzten sechs Duelle

DATUM PAARUNG WETTBEWERB ERGEBNIS 11. Mai 2019 RB Leipzig - FC Bayern Bundesliga 0:0 25. Mai 2019 RB Leipzig - FC Bayern DFB-Pokal, Finale 0:3 14. September 2019 RB Leipzig - FC Bayern Bundesliga 1:1 9. Februar 2020 FC Bayern - RB Leipzig Bundesliga 0:0 5. 2020 FC Bayern - RB Leipzig Bundesliga 3:3 3. April 2021 RB Leipzig - FC Bayern Bundesliga 0:1

RB Leipzig - FC Bayern München heute live: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN sehen

Ihr habt das Top-Spiel verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Bundesliga auf Abruf. Die Zusammenfassung des Duells zwischen Leipzig und dem FC Bayern könnt Ihr nach Abpfiff bereits um 20.30 Uhr auf der Plattform des Streaminganbieters ansehen.

DAZN zeigt in dieser Saison zudem alle Freitags- und Sonntagsspieler der Bundesliga live. Das Monatsabo kostet dabei 14,99 Euro, für das Jahresabo zahlt Ihr hingegen einmalig 149.99 Euro . Neukunden bekommen den ersten Monat jedoch kostenlos. Alle Infos zum Probemonat findet Ihr hier .

Fußball heute live: RB Leipzig - FC Bayern München im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr seid keine Sky-Kunden oder seid unterwegs und könnt daher RB Leipzig gegen den FC Bayern nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann hält Euch Goal mit dem kostenlosen LIVE-TICKER immer auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn liefert Euch unser Tickerer interessanten Daten und Fakten zum Top-Spiel der Bundesliga. Hier kommt Ihr direkt zum TICKER !

Fußball heute live: RB Leipzig vs. FC Bayern München - die Übertragung der Bundesliga