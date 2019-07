RB Leipzig wohl vor Transfer von Ethan Ampadu – Medizincheck bereits absolviert?

Leipzig steht vor einem Transfercoup. Chelseas Youngster Ethan Ampadu wird offenbar zum Bundesligisten wechseln.

Bundesligist steht offenbar vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ethan Ampadu. Wie Sportbuzzer und Bild übereinstimmend berichten, soll das 18-jährige Top-Talent des bereits den Medizincheck bei den Sachsen absolviert haben. Auf dem Twitter-Account "rb-fans" kursieren schon Fotos, die Ampadu in Leipzig zeigen.

Leihe nach Leipzig? Ethan Ampadu steht noch bis 2023 beim FC Chelsea unter Vertrag

Den Berichten zufolge soll der walisische Nationalspieler zunächst für ein Jahr von den Blues nach Leipzig ausgeliehen werden. Ob beide Vereine eine Kaufoption vereinbart haben, geht aus der Meldung nicht hervor.

Ampadu kam im Sommer 2017 von Exeter City nach London und spielte meist für die U19-Junioren des Klubs. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in den Profikader und bringt es auf inzwischen zwölf Einsätze für die erste Mannschaft, einen davon in der Premier League.

Ampadu kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und debütierte bereits mit 17 für die walisische A-Nationalmannschaft.

Ethan Ampadu ist bereits in Leipzig, das ist dann wohl der nächste Transfer! 18-jähriger Defensivspieler von Chelsea, der genau ins Anforderungaprofil von Nagelsmann passt! @ethanamp4 #amapdu #RBL #rbleipzig pic.twitter.com/eW2AMPBRvi — RB-Fans.de (@rb_fans) 19. Juli 2019

Sein Vertrag beim FC Chelsea läuft noch bis ins Jahr 2023.