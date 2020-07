RB Leipzig erteilt Emil Forsberg Wechselverbot

Emil Forsberg war jahrelang einer der Leistungsträger in Leipzig. Zwar spielte er zuletzt immer weniger, halten will man den Schweden aber dennoch.

plant in der kommenden Saison mit Mittelfeldspieler Emil Forsberg. Das gab Sportdirektor Markus Krösche gegenüber der Bild an und schloss damit einen Wechsel des in der nächsten Transferperiode aus.

"Wir setzen kommende Saison voll auf Emil", sagte Krösche. "Er hatte in der Corona-Pause und danach Pech mit Krankheiten. Emil ist ein hervorragender Fußballer und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Zumal wir in der kommenden Saison gefühlt alle drei Tage ein Spiel haben. Er spielt in unseren Planungen eine große Rolle."

Nach dem Restart kam Forsberg nur auf vier Einsätze in der . Der 28-Jährige war nicht zufrieden und kokettierte mit einem Abschied.