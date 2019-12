RB Leipzig - Emil Forsberg über Wechselambitionen: "Dann habe ich auch mal mit dem Gedanken an etwas anderes gespielt"

Leipzigs Emil Forsberg gilt als Sinnbild für den Aufstieg der Bullen. Ob seine Zukunft weiterhin bei RB liegt, lässt der Schwede offen.

Mittelfeldspieler Emil Forsberg von hat einen möglichen Wechsel zu einem Top-Klub nicht abgehakt. "Jeder träumt von einem bestimmten Klub", verriet der Schwede im Gespräch mit dem kicker. Vor allem ein Engagement in der spanischen oder der könne er sich vorstellen.

Der 28-Jährige hatte bereits im Sommer mit einem Transfer geliebäugelt. Damals warf sein Berater Hasan Cetinkaya den Leipzigern sogar Wortbruch vor.

Emil Forsberg: "...dann habe ich auch mal mit dem Gedanken an etwas anderes gespielt"

Der 49-malige schwedische Nationalspieler erklärte, dass es bei seinem Wechsel zu RB das Ziel gewesen sei, "den Klub voranzubringen und mit ihm in die und in die zu kommen." Dies habe man sehr schnell erreicht, "dann habe ich auch mal mit dem Gedanken an etwas anderes gespielt."

Allerdings wollte sein Klub ihn zum damaligen Zeitpunkt nicht ziehen lassen. "Das habe ich zu akzeptieren", betonte Forsberg und schob nach: "Der Klub kennt meine Einstellung dazu."

Forsberg wechselte im Januar 2015 für 3,7 Millionen Euro vom schwedischen Klub Malmö FF nach Leipzig und zählt in deren Kader zu den dienstältesten Spielern. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis Sommer 2022.