RB Leipzig: Diego Demme im FIFA-Kader des Bundesligisten

Die eSport-Abteilungen der Bundesligisten wachsen und wachsen. Bei RB Leipzig ist nun auch Mittelfeldspieler Diego Demme Teil des FIFA-Teams.

Diego Demme vom Bundesligisten ist unter die Profizocker gegangen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wird Teil der eSport-Abteilung des Bundesligisten, die ab dem 4. November in der Virtuellen (VBL) in der Fußball-Simulation FIFA 20 startet. Dies gab der Verein am Montag bekannt.

Neben Demme gehen Cihan Yasarlar, Alexander Czaplok und Alexander Breuer, der sich am Samstag einen Platz im Kader der Leipziger erspielt hatte, an den Start.

FIFA 20: ist der Titelverteidiger

In der VBL spielen 22 Teams aus der Bundesliga und um die Krone im deutschen eFootball. Titelverteidiger ist Werder Bremen. Bis zum Saisonabschluss im Februar 2020 gibt es insgesamt 21 Spieltage mit jeweils elf Begegnungen, ohne Rückrunde.

Je zwei Spieler der ersten sechs Klubs in der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das VBL Grand Final im März 2020, in dem der übergeordnete Titel "Deutscher Meister im eFootball" unter den Einzelspielern ausgespielt wird. Zusätzlich können sich je zwei Spieler der Klubs auf den Plätzen sieben bis 16 über die Play-offs qualifizieren.