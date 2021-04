RB Leipzig: Dani Olmo verrät verrückte Foto-Anekdote mit Lionel Messi

Der spanische Nationalspieler erzählt, wie er zu einem Foto mit dem Superstar gezwungen werden musste - weil dieser ihn vom Fußballspielen ablenkte.

Mittelfeldspieler Dani Olmo von RB Leipzig hat in einer Kolumne für The Players' Tribune geschildert, wie er im zarten Alter von acht Jahren zu einem Foto mit Lionel Messi gezwungen wurde. Olmo spielte zu jener Zeit in einem Vorort Barcelonas mit einem Ball, als er auf die Ankunft von Lionel Messi aufmerksam gemacht wurde. "Hey, Dani, komm her! Du wirst es nicht glauben. Du wirst dich mit Lionel Messi fotografieren lassen", rief ihm ein Freund seines Vaters zu.

Olmo lehnte nach eigenen Angaben allerdings ab: "Ich habe gesagt: 'Nein, danke. Mir geht's gut. Ich will weiterspielen! Es ist doch nur ein Foto, oder?'" Letztendlich musste er zum Foto gezwungen werden. "Gegen meinen Willen haben sie mich neben Messi gesteckt und das Foto gemacht. Ich habe nicht einmal etwas zu ihm gesagt", so Olmo. "Ich habe nur auf den Klick gewartet und bin dann zurück zu meinem Ball gegangen, als ob ich ihm einen Gefallen täte."

Dani Olmo: "Nicht einmal Lionel Messi war eine Ablenkung vom Ball"

Rückblickend sei Olmo "froh", dass das Foto mit dem damals aufstrebenden Superstar zustande gekommen sei. "Ich habe das Bild immer noch eingerahmt zu Hause. Zu der Zeit war ich allerdings nicht glücklich darüber, dass meine wertvolle Spielzeit unterbrochen wurde - sogar von einer Ikone", schrieb er weiter. "Aber ich denke, das zeigt, wie sehr ich den Ball geliebt habe."

Abschließend schrieb er: "Nicht einmal Messi war eine Ablenkung. Tut mir leid, Leo."

Olmo spielte von 2007 bis 2014 in der Barca-Jugend, ehe er bei Dinamo Zagreb seinen Durchbruch als Profi schaffte. Anfang 2020 wechselte der spanische Nationalspieler schließlich für 22 Millionen Euro Ablöse nach Leipzig.