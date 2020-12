Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Champions League

Wichtiges Spiel für RB Leipzig: Mit einem Sieg wäre ein Überwintern in der Champions League möglich. Goal zeigt alles rund um die Übertragung der CL.

muss am fünften Spieltag der in die : Der amtierende Meister Istanbul empfängt die Roten Bullen aus Sachsen. Anstoß im Basaksehir Fatih Terim Stadion in Istanbul ist heute um 18.55 Uhr.

Wenn RB Leipzig eine Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse wahren möchte, sollten die Ostdeutschen heute gewinnen: Mit (neun Punkte) und (sechs Punkte) spielen die beiden direkten Konkurrenten von Leipzig später am Abend gegeneinander.

Auch Leipzig hat bisher sechs Punkte und so das Weiterkommen selbst in der Hand. Allerdings wird Basaksehir alles geben, da auch die Mannschaft aus Istanbul auf ein internationales Überwintern hofft.

Schafft Leipzig den zweiten Sieg im zweiten Spiel gegen Basaksehir? Goal fasst in diesem Artikel alles Wissenswerte rund um die Übertragung zusammen.

RB Leipzig bei Basaksehir Istanbul: Die Begegnung der Champions League heute im Überblick

Begegnung Istanbul Basaksehir FK - RasenBallsport Leipzig Spieltag 5. Spieltag Wettbewerb Gruppe H | Champions League (Gruppenphase) Datum Mittwoch, 2. Dezember 2020 | 18.55 Uhr Ort Basaksehir Fatih Terim Stadion | Istanbul | Türkei Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande |

Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig: Wird das Spiel heute LIVE im TV übertragen?

Schlechte Nachrichten für alle Fußballfans, die sich Hoffnung auf eine TV-Übertragung von Basaksehir gegen Leipzig gemacht haben: Das Spiel wird heute nicht in voller Länge im TV übertragen.

Kein Fernsehsender hält die Rechte an der Begegnung - darum wird das Spiel heute auch nicht als Einzelspiel im TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky, der für seine Übertragungen der Champions League bekannt ist, darf nur noch zwei Spiele pro Spieltag übertragen.

Basaksehir gegen Leipzig nicht im TV: Darum zeigt Sky nicht die Champions-League-Partie

In dieser Woche hat sich Sky gegen das Leipzig-Spiel entschieden: Gestern wurde das Spiel des bei übertragen, heute wird die Begegnung zwischen dem BVB ( ) und auf Sky Sport 2 gezeigt.

Fazit: Man kann das Einzelspiel zwischen Basaksehir Istanbul und RB Leipzig heute nicht im TV verfolgen. Allerdings gibt es trotzdem zwei Alternativen, mit denen ihr das Spiel LIVE und in Farbe verfolgen könnt - eine davon ist sogar kostenlos.

Quelle: imago images / Revierfoto

Leipzig im TV zu sehen: Die Sky-Konferenz überträgt jedes Champions-League-Spiel

Die eine Möglichkeit ist die Sky-Konferenz: Ja, Sky überträgt nicht das Einzelspiel, allerdings hält Sky weiterhin die Rechte an der Konferenz aller zeitgleichen Begegnungen.

Da parallel zum Leipzig-Spiel nur eine Partie stattfindet ( - ), werden beide Spiele wohl gleich viele Anteile der Konferenz einnehmen - daher könnte die Übertragung für Fans von Leipzig oder Basaksehir sehr interessant sein.

Da Sky, wie bereits beschrieben, ein Pay-TV-Sender ist, muss man für das Programm bezahlen. Das ist bei Sky nicht ganz einfach, da es viele unterschiedliche Angebote und Pakete zur Auswahl gibt. Alle Details dazu findet ihr hier.

Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig: Die Sky-Konferenz im Überblick

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung: 18.50 Uhr

18.50 Uhr Anstoß : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Istanbul Basaksehir - RB Leipzig (Wolff Fuss) | FK Krasnodar - Stade Rennes (Oliver Seidler)

Kostenlose Champions-League-Übertragung: Das Leipzig-Spiel bei DAZN

Die zweite Option ist dagegen einfacher und günstiger als die Konferenz bei Sky - außerdem gibt es das Spiel hier in voller Länge zu sehen: Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel!

Zwar bietet DAZN sein Programm nur im LIVE-STREAM, also via Internet an, und ist daher auf den ersten Blick uninteressant für Fernsehzuschauer, allerdings sollten sich die Fans näher mit der Plattform beschäftigen.

Mit einem Smart TV, also einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, kann man mit der kostenlosen DAZN-App das Spiel einfach verfolgen. App herunterladen, kostenloses Konto erstellen (wie das geht, verraten wir euch in den nächsten Abschnitten) und LIVE-STREAM auswählen, schon kann der Fußballabend beginnen!

Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig auf DAZN: So wird heute die Champions League übertragen

Quelle: imago images / PanoramiC

RB Leipzig zu Gast bei Basaksehir Istanbul: Die Champions League im kostenlosen LIVE-STREAM

DAZN ist ein Streamingdienst, der vor allem mit zwei Alleinstellungsmerkmalen für Furore in der Welt der Streaminganbieter sorgt.

Mehr als nur Fußball: DAS alles zeigt DAZN

Zum Einen wäre da die Vielzahl an Übertragungen, die so kein anderer Anbieter in hat: Mehr als 8.000 LIVE-Sportevents im Jahr werden auf der Plattform übertragen, beim Fußball ist alles dabei: , Champions League, , , , englischer Spitzenfußball, , Liga Nos, , CSL, Copa Libertadores ... die Liste ist lang.

Dabei hat sich DAZN nicht nur auf Fußball spezialisiert, auch andere Sportarten werden hier hochprofessionell und -qualitativ übertragen: Darts, American Football, Basketball, Leichtathletik, Motorsport ... Jeder Sportfan wird hier glücklich!

Kostenlos Leipzig verfolgen? Kein Problem: Der DAZN-Probemonat

Weitere Eigenschaften, die DAZN so besonders machen, sind die Preise und der Probemonat. Fangen wir mit letzterem an: Der Probemonat ist eine kostenlose Möglichkeit, 30 Tage lang auf das gesamte DAZN-Angebot zuzugreifen.

Jeder LIVE-STREAM, der sonst nur mit einem aktiven Abonnement zu sehen wäre, steht so zur Verfügung: Dabei ist der Probemonat unverbindlich, heißt: Sobald kein Interesse mehr an dem Angebot besteht, kann der Probemonat abgebrochen werden - und schon habt ihr keinen Cent gezahlt, um die Champions League etc. zu verfolgen. Hier geht es zum Probemonat, weitere Informationen findet ihr bei DAZN News.

Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig bei DAZN: Das kostet's

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, ihr aber weiterhin DAZN benutzen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten: Mit dem Monatsabo seid ihr flexibler unterwegs, mit dem Jahresabo spart ihr 24 Euro pro Jahr.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr | Jährlich kündbar | 10 Euro pro Monat

Alle weiteren Informationen rund um den Streamingdienst findet ihr bei DAZN News. Dort findet ihr auch die Antworten auf die Frage, wie oft ein Probemonat abgeschlossen werden kann und auf welchen Geräten DAZN funktioniert.

Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig: Die Highlights heute noch kostenlos bei DAZN und YouTube

DAZN eignet sich nicht nur hervorragend, um LIVE-STREAMS und Interviews zu sehen, sondern auch für die Highlights. Genau wie in der Bundesliga sind diese in der Champions League 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Wie man ein kostenloses Konto bei DAZN erstellt, haben wir bereits erklärt. Solltet ihr dies nicht tun wollen, könnt ihr die Highlights trotzdem sehen: DAZN ist so hilfreich und lädt diese in der Nacht zum Donnerstag auf dem eigenen YouTube-Kanal hoch.

Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel heute nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber nichts verpassen und auch nicht auf die Highlights warten? Dann haben wir die ideale Lösung für euer Problem!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal ist es unmöglich, eine wichtige Szene zu verpassen! Jede Chance, Auswechslung, Karte und natürlich jedes Tor werden hier hinreichend und mit Hintergrundwissen beschrieben und analysiert - der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos! Hier entlang!

Quelle: imago images / Christian Schroedter

Basaksehir Istanbul vs. Rasenballsport Leipzig: Die Aufstellungen der Champions League heute

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt auf den Fußballabend vorbereitet zu sein!

